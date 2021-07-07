Uşak'ta silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
Uşak'ta 3 Afganistan uyruklu arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Köme Mahallesi Yücelti Sokak'ta karşılaşan ve aralarında husumet bulunduğu iddia edilen Afganistan uyruklu K.H. (25), A.H. (44) ve A.B. tartışmaya başladı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.B, tabancayla K.H. ve A.H'ye ateş ettikten sonra kaçtı.
Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, ağır yaralanan K.H. ve A.H'yi Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.
A.H. burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. K.H'nin ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Olay yerinden kaçan zanlı, Fevzi Çakmak Mahallesi'nde saklandığı evde polis ekiplerince yakalandı. Olaya karıştığı değerlendirilen 2 şüpheli daha polis ekiplerince gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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