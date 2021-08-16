Uşak’ta yük treni, ticari araca çarptı: 2 ölü
Uşak’ta kontrolsüz hemgeçitte trenin çarptığı hafif ticari araç 320 metre sürüklendi. Sürüklenen araçtaki 2 kişi, olay yerinde hayatını kaybetti.
Kaza, Uşak Havaalanı yakınlarındaki İkisaray Kavşağı’nda meydana geldi. İddialara göre İsmet Özçelik, kontrolündeki hafif ticari araçla hemgeçitten karşı yola geçtiği sırada Hasan Tamer kontrolündeki 34003 sefer sayılı yük treni çarptı.
Çarpma sonrasında zorlukla duran tren, aracı 320 metre sürükledi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, araç içerisindeki sürücü İsmet Özçelik ve Serpil Özçelik’in hayatını kaybettiğini belirledi. Araca sıkışan şahıslar, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araçtan çıkarıldı. Hayatını kaybeden şahıslar, Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olay yerine gelen Özçelik ailesinin çocukları, olay yerinde ağlarken kaç metre sürüklendi demesi yürekleri burktu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Video Haberler
- Toprağı kazıp kendini diri diri gömdü
- Alanya'da tekne yangınlarında 4 tekne küle döndü
- Antalya’da orman yangını başladı
- Taliban, Afganistan’da 5 bin mahkumu serbest bıraktı
- Aç kalan domuzlar sahile indi
- Gölete düşen yavru köpeği elleriyle kurtardı
- Canlı yayın yaparken helikopter üzerine su boşalttı
- Nil Kaplumbağası böyle görüntülendi
- Eşya yüklü kamyon TEM’de devrildi
- Rus donanmasına ait römorkör İstanbul Boğazı’ndan geçti
En Çok Okunan Haberler
- Demet Akalın, Fatma teyzeye verdiği sözü tuttu
- 14 bine yakın kişi verem oldu
- Yarışmacının elendiği soru sosyal medyada gündem oldu
- Ünlü modelden 'Hz. Ali' paylaşımı
- İl Müftüsü toplanan parayla kendisine lüks araç aldırdı
- 'Aşını ol, altını al' kampanyası başlatıldı
- Taliban'dan kritik Türkiye açıklaması geldi
- Milli voleybolcu sevgilisi ile fotoğraf paylaştı
- YÖK'ten 'yüz yüze eğitim' açıklaması
- Halk TV sunucusuna saldırı