Uşak’ta yük treni, ticari araca çarptı: 2 ölü

16 Ağustos 2021 Pazartesi, 09:11

Kaza, Uşak Havaalanı yakınlarındaki İkisaray Kavşağı’nda meydana geldi. İddialara göre İsmet Özçelik, kontrolündeki hafif ticari araçla hemgeçitten karşı yola geçtiği sırada Hasan Tamer kontrolündeki 34003 sefer sayılı yük treni çarptı.

Çarpma sonrasında zorlukla duran tren, aracı 320 metre sürükledi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, araç içerisindeki sürücü İsmet Özçelik ve Serpil Özçelik’in hayatını kaybettiğini belirledi. Araca sıkışan şahıslar, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araçtan çıkarıldı. Hayatını kaybeden şahıslar, Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olay yerine gelen Özçelik ailesinin çocukları, olay yerinde ağlarken kaç metre sürüklendi demesi yürekleri burktu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



