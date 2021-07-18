TCDD'de yüksek hızlı atama

18 Temmuz 2021 Pazar, 14:03

AKP yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde görev yapan dokuz kişinin, TCDD’deki üst kadrolara atandığı öğrenildi.

TCDD yönetimince açıklanan listede yer alan isimlerden bazılarının, TCDD’ye atandıktan sonra hızla üst pozisyonlara yükseldiği belirlendi.

Birgün'den Mustafa Mert Bildircin'in haberine göre; TCDD yönetiminin, idarenin mali hesaplarının görüşüldüğü TBMM KİT Komisyonu’nda sorulan sorulardan bazılarına yanıt verildi.

İdareye sorulan en dikkati çeken sorular arasında yer alan, “31 Mart 2019 tarihinden itibaren İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden TCDD’ye bugüne kadar atanmış olan kişi sayısı kaçtır ve görevleri nedir?” sorusuna verilen yanıt, “TCDD, AKP’nin arka bahçesi oldu” eleştirisinin haklılığını da ortaya koydu.

HIZLA YÜKSELDİ

Yanıtlara göre, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinden önce İSKİ yönetiminde yer alan Necmettin Acar, 1 Nisan 2020’de TCDD’de memur olarak işe başladı.

Kariyer basamaklarını hızla tırmanan Acar, 8 Haziran 2020’de, TCDD’ye memur olarak girdikten yalnızca 69 gün sonra kurumda Bölge Müdürü oldu.

İBB ya da İBB’ye bağlı şirketlerden ayrıldıktan sonra TCCD’ye geçen tek isim Acar olmadı. Belediyenin el değiştirmesiyle iş yaşamına TCDD’de devam eden diğer sekiz isim şöyle sıralandı:

• İSKİ’den ayrılan Hasan Aydın 16 Şubat 2021’de TCDD’ye geçerek Hukuk Müşaviri görevine getirildi.

• İSKİ’den ayrılan Veysi Çelik Haziran 2021’de TCDD’ye mühendis olarak girildi.

• Elektrik Mühendisi olan Haşan Pezük, 19 Kasım 2019’da TCDD Taşımacılık A.Ş.’de genel müdür olarak görevlendirildi.

• İBB’de görev yapan Abdullah Türkoğlu, seçimlerin ardından görevinden ayrılırken 11 Aralık 2019’da TCDD’de Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanı görevine başladı.

• İETT eski personeli İsa Demir, 25 Ağustos 2020’de mühendis kadrosundan TCDD’ye yerleşti.

• İSKİ’den ayrıldıktan sonra 28 Eylül 2020’de TCDD’ye geçen Ahmet Ayaz, TCDD Teftiş Kurulu Başkanı olarak görevini sürdürdü.

• Eski İSKİ çalışanı Ercan Atasever’in TCDD’de Birinci Hukuk Müşaviri Vekili görevinde olduğu bildirildi.