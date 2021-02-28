Uşak'taki çıplak aramaya dair suç duyurusu ortaya çıktı

28 Şubat 2021 Pazar, 13:25

Uşak'ta cezaevinde "Çıplak arama" yapıldığına dair suç duyuruları ortaya çıktı. AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin, çıplak arama iddiaları üzerine, “Onurlu kadın, ahlaklı kadın bir sene beklemez. Bu, kurgusal bir harekettir ve biliyoruz ki size bir 'Aferin' geldi. Hapisteki bu çıplaklıkla alakalı mevzuyu başlatan FETÖ'cü kadınlara bekledikleri yerden bir takdirname geldi" demişti.

20 Ocak 2021 tarihli suç duyurusu, HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu tarafından paylaşıldı. Suç duyurusunda, Uşak'ta gözaltına alan kadın öğrencilerin çıplak aramaya, otur-kalk uygulamasına, tehdit ve şantaja maruz kaldığı belirtildi.

Suç duyurusunda şu ifadeler yer aldı:

“Müvekkil 31.08.2020 günü sabah saat 06.00 sularında ikâmet adresinden gözaltına alınmış ve İzmir Bozyaka’da bulunan Çevik Kuvvet Polis Merkezi’ne götürülmüştür.

Burada belirli bir süre kalan müvekkil gece saatlerinde Uşak Emniyet Müdürlüğü KOM Şube’te getirilmiştir. Giriş işlemlerinin ardından isminin … olduğu bilinen ve bulunduğu yerde kıdemli olduğu düşünülen polis memuru kişi, müvekkile ve orada bulunanlara hitaben ‘Hata yaptınız, devlete yanlış yaparsanız buradan çıkamazsını’ şeklinde tehdit ve şantajda bulunmuştur.

Akabinde müvekkil ve beraberinde bulunan kız öğrenciler üst aramasına alınmıştır. Binada boş bir odaya alınan müvekkile, üstünde bulunan her şeyi çıkartması söylenmiştir. Önce tişörtünü ve üst iç çamaşırını çıkaran müvekkil önünü ve arkasını döndükten sonra tişörtünü giymiştir.

Akabinde, alt kısımda bulunan kıyafetlerini de çıkartması söylenmiştir. Müvekkil, ‘İzmir’de altını çıkarttırmamışlardı’ dediğinde, bağırarak, ‘Çıkaracaksın’ denmiştir.

Müvekkil korkarak ve utanarak pantolonu ve alt iç çamaşırını çıkarmak zorunda kalmıştır. Tekrar öne ve arkaya döndürüldükten sonra otur kalk yaptırılmış ve hızlıca giyinmesi emredilmiştir. Müvekkil ağlayaraka üzerini giyinmiş ve üçer kişilik gruplar halinde nezarete konmuştur.

Nezarette de ağlamaya devam eden müvekkil kısa bir süre sonra nezaretten alınmış ve bir odaya götürülmüştür. 5 tane erkek polisin bulunduğu odaya alınan müvekkil burada ‘Mülakat’ adı altında yanında avukatı bulunmaksızın sorgulanmıştır.

Odada bulunan polis memurlar müvekkilime ‘İsim verirsen çıkarsın ailen de dışarıda, seni onlara teslim ederiz, isim vermezsen hem sana hem de ailene zarar veririz, hatta savcıyı ararız, uslu durmadığını söyleriz” şeklinde tehdit ve şantajlarla müvekkilin üstüne gitmişlerdir. Bununla da yetinmeyip müvekkile ‘Fotoğrafların elimizde, her şeyi biliyoruz, seni takip de ettik’ diyerek usulsüz ve kanuna aykırı olarak müvekkilimden bilgi almaya çalışmışlardır.

Müvekkilim, avukatı olarak bizler yanında olmadan bir şey söylemek istemediğini belirttiğinde ‘Avukatın filan yok lan, konuş yoksa kötü olur’ şeklinde müvekkili tehdit etmişlerdir. Müvekkilim ağlamaktan dolayı kendinden geçince nezarete tekrar götürülmüştür.

Gözaltında bulunduğu süre boyunca da türlü eziyet ve işkencelere maruz kalan müvekkilime sürekli olarak psikolojik baskı uygulanmıştır. Müvekkilim lavaboya gitmek istediğinde ‘Sizle mi uğraşacağız, tutun biraz’ şeklinde cevap almıştır. Müvekkilim gözaltı sırasında regl olduğunu belirtmiş ve kadın polis memurundan çantasında bulunan pedi istemiştir. Kadın polis memuru ‘Ped yasak’ diyerek müvekkilimin en temel gereksinimi dahi vermeyerek müvekkile işkence ve eziyeti reva görmüştür.

Akabinde müvekkil başka bir erkek memura utanarak durumu izah etmiş ve bu şekilde zorla çantasında bulunan pede ulaşabilmiştir. Yine gözaltı müddetince istediği başkaca temel gereksinim maddeleri ‘Sizin burada hizmetçiniz yok’ denilerek reddedilmiştir.

Müvekkil 5 gün boyunca gözaltında kaldıktan sonra Sulh Ceza Hâkimliği’ne çıkarışmıştır. CMK gereki en fazla 4 gün olan gözaltı süresinin uzatılamasına yönelik ayrıca bir karar alınmamıştır. Böylelikle müvekkil, hakkında geçerli bir gözaltı kararı olmaksızın gözaltında tutulmaya devam edilmiş ve hürriyeti tahdit edilmiştir.

Müvekkil yaşamış olduğu bu sıkıntılardan dolayı çeşitli fiziki ve psikolojik sağlık sıkıntıları çekmiş ve tedavi olmuştur. Genç bir öğrenci olan müvekkilim okulunu dahi bırakmak istemiş ve psikolojik deste almıştır.

Özetle, savcılığınızca tespit edilecek şüphelilerin, görenlerin, gereklerine aykırı davranarak müvekkilin üstünde bulunan kıyafetlerin tamamen çıkartmasını sağlaması, mülakat adı altında erkek polisler tarafından tek başına sorguya alınması ve türlü şekillerde tehdit ve şantaja uğraması, temel gereksinimileri dahi verilmeden günlerce gözaltında tutulması hususları birlikte değerlendirilerek işbu suç duyurusunu yapma zorunluluğu doğmuştur.

Yukarıda izah edilen ve re’sen nazara alınacak nedenlerden dolayı şüpheliler hakkında soruşturma yapılarak cezalandırılması için kamu davası açılmasını saygıyla talep ederim.”