Üsküdar Belediyesi’nden muhtara ceza
AKP’li Üsküdar Belediyesi her ay ilçedeki mahalle muhtarlıklarına giderlerini karşılaması için 1500 TL destek veriyor ancak Ünalan ile Acıbadem mahalle muhtarlıklarının desteği geçen aylarda sessiz sedasız gerekçe gösterilmeden kesildi.
Ünalan Mahallesi Muhtarı Mezengül Şimşek ve Acıbadem Mahallesi Muhtarı Semra Aydın ödeneklerin kesilmesinin hukuka aykırı olduğunu belirterek dava açtı.
Muhtarların avukatı Onur Cingil, Üsküdar Belediyesi tarafından 49 yıllığına AKP’ye yakın Aziz Hüdayi Vakfı’na bedelsiz verilen Acıbadem’deki Şehit Mete Sertbaş Parkı’na komşu arazinin ve Validebağ Korusu’nun korunması için mücadele eden bölge sakinlerinin yanında oldukları için desteklerin kesildiğini tahmin ettiklerini söyledi.
Cingil İstanbul İdare Mahkemesi’ne dava açtı. Cingil dava dilekçesinde 2019 yılının ocak ayından sonra ödeneklerin kesildiğine dikkat çekerek özetle “Sebebini bir türlü anlayamadığımız fakat mahallede Tibaş Parkı olarak anılan alanın ve Validebağ Korusu’nun korunmasında halkın yanında olduğu için muhtarlığın cezalandırılması olarak tahmin ediyoruz’’ ifadelerini kullandı.
Dilekçede “Üsküdar Belediye Başkanlığı’nın bu tavrı yasaya ve kendi almış olduğu kararlara aykırıdır. Şubat 2019 tarihi dahil olmak üzere bu zamana kadarki toplam 17 aylık Nakdi Yardım Desteği’nin yasal faizi ile birlikte tarafımıza ödenmesi gerekmektedir’’ denildi.
Dilekçenin sonunda öncelikle desteğin kesilmesi işleminin yürütmesinin durdurulması, daha sonra da iptali istendi.
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