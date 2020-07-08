Üsküdar sahilinde çekirdek çitlemek yasaklandı
Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Üsküdar Sahil Hattı boyunca çekirdek yemenin yasaklandığını duyurdu. Çekirdek çitleyeceklere kesilecek cezalar, engelli fonuna aktarılacak.
Banklarda ve sahilde çekirdek kabuklarının sürekli yere atılması, sonunda yasak getirdi. Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Üsküdar Sahil Hattı boyunca çekirdek yemenin yasaklandığını duyurdu.
Twitter hesabından yasak kararını açıklayan Türkmen, “Bizim için zor ama zorunlu bir karar oldu bu. Harem’den Küçüksu’ya kadar, Üsküdar Sahil Hattı’nda çekirdek yemek artık yasak. Bu konuda sizlerden anlayış ve işbirliği bekliyoruz. Arzu etmeyiz ama yazılacak cezalar, engelli hizmetleri için oluşturduğumuz bir fona aktarılacak” dedi.
Bizim için zor ama zorunlu bir karar oldu bu;— Hilmi Türkmen (@hilmiturkmen34) July 7, 2020
Harem’den Küçüksu’ya kadar, Üsküdar Sahil Hattı’nda çekirdek yemek artık yasak. Bu konuda sizlerden anlayış ve işbirliği bekliyoruz. ??
Arzu etmeyiz ama yazılacak cezalar, engelli hizmetleri için oluşturduğumuz bir fona aktarılacak. pic.twitter.com/UpYwU0RK7N
Video Haberler
- Yol kavgasındaki cinayetin görüntüleri ortaya çıktı
- Sanane dedi ortalık karıştı! Dolmuşta maske tartışması
- Başsavcılıktan çocuğa sigara içirilmesine dair açıklama
- Bahçeli ve Kılıçdaroğlu oylarını böyle kullandı
- Köpek gibi çalışıyorum deyip yoksulluğa isyan etti
- AKP’li Bülent Turan'dan canlı yayında skandal sözler!
- Dr. Serdar Savaş Cumhurbaşkanlığı’na adaylığını açıkladı
- Erkan Baş'tan Habertürk'e çok sert tepki!
- Çocuk pornosu çeken şebekeye baskın!
- Futbolcunun üzerine yıldırım böyle düştü!