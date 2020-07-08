Üsküdar sahilinde çekirdek çitlemek yasaklandı

08 Temmuz 2020 Çarşamba, 09:20

Banklarda ve sahilde çekirdek kabuklarının sürekli yere atılması, sonunda yasak getirdi. Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Üsküdar Sahil Hattı boyunca çekirdek yemenin yasaklandığını duyurdu.

Twitter hesabından yasak kararını açıklayan Türkmen, “Bizim için zor ama zorunlu bir karar oldu bu. Harem’den Küçüksu’ya kadar, Üsküdar Sahil Hattı’nda çekirdek yemek artık yasak. Bu konuda sizlerden anlayış ve işbirliği bekliyoruz. Arzu etmeyiz ama yazılacak cezalar, engelli hizmetleri için oluşturduğumuz bir fona aktarılacak” dedi.