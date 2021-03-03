Üsküdar'da CHP'li Belediye Meclis üyeleri istifa edip AKP'ye geçti
İstifa eden belediye meclis üyelerine tepki gösteren CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş, "CHP seçmeninin iradesiyle seçildiler, belediye meclis üyeliğinden de istifa etsinler” dedi.
CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş, CHP’den istifa ederek AKP’ye geçen Üsküdar Belediyesi Meclis üyelerine tepki göstererek “Beklentilerinin karşılanmadığını belirterek gittiler. AKP’ye geçmişler. CHP seçmeninin iradesiyle seçildiler, belediye meclis üyeliğinden de istifa etsinler” dedi.
6 AY ÖNCE DE 3 ÜYE İSTİFA ETTİ
CHP’den geçen aylarda istifa eden Üsküdar Belediyesi Meclis üyeleri Köksal Durmuş ile Selahattin Kamışoğlu, önceki gün AKP’ye katıldı. Eski meclis üyelerinin AKP’ye geçmesine tepki gösteren CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş ise Cumhuriyet’e yatığı açıklamada, “Belediye meclisinizde 15 CHP’li Meclis üyemiz vardı. 6 ay önce de 3 üye istifa etti. İstifa etme gerekçeleri olarak beklentilerinin karşılanmadığını söylediler. Partiden istifa ediyorlarsa, meclis üyeliğinden de istifa etmeleri gerekir. İstifanın arkasında kişisel beklentilerin olduğu ortaya çıkmıştır” diye konuştu.
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