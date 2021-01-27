Usta oyuncu Ekrem Gökkaya'nın anılarını Bartın'da yaşatacak

27 Ocak 2021 Çarşamba, 10:05

200'e yakın sineme ve televizyon filminde oyuncu, prodüksiyon müdürü ve yapım yönetmeni olarak çalışan Ekrem Gökkaya, 1989 yılında İstanbul'daki doktoru tarafından KOAH teşhisi konuldu. Doktorlarının tavsiyesiyle eşi Alev Gökkaya (64) ve oğlu Evren Gökkaya ile birlikte Bartın'a yerleşti. 5 yıl önce İnkum tatil beldesindeki İskele mahallesindeki tek katlı eve yerleşen Ekrem Gökkaya, sosyal medya hesabından eşi Alev Gökkaya'nın cep telefonuyla çekim yaparak paylaştığı binlerce video ile birlikte 'Yeşilçam'ı hatırlatan videoları ile Yeşilçam ruhunu yaşatmaya özen gösterdi. Ekrem Gökkaya, İnkum tatil beldesinde yaşadığı süre içerisinde 'Benim Dünyam' ve 'Batan Güneş Yeşilçam' isimli kitaplarını çıkartarak, anılarını kaleme döktü.

VASİYETİ ÜZERİNE BARTIN'A DEFNEDİLDİ

4,5 ay önce Bartın Devlet Hastanesinde nefes darlığı nedeniyle tedavi altına alınan Ekrem Gökkaya, 10 gün önce yaşamını yetirdi. Ünlü sinema oyuncusu Gökkaya, vasiyeti üzerine Bartın Yenişehir mezarlığına defnedildi. İnkum tatil beldesinde yaşayan Alev Gökkaya, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) Ekrem Gökkaya'nın özel hayatını anlattı.

'BARTIN VE İNKUM AŞIĞIYDI'

Ekrem Gökkaya'nın sert görünümlü olduğunu ancak kendisini tanıyınca pamuk bir insan olduğunu söyleyen Eşi Alev Gökkaya, "Ekrem sert görünen ama, özünde dünya tatlısı bir insandı. Onu tanıyanlar önceden korktuklarını söylerlerdi ama içine girip tanıdıktan sonra pamuk gibi bir kalbi olduğunu görürlerdi. Ekrem Yeşilçam hayrına bir insandı. Hayatının büyük kısmını geçirdiği Yeşilçam'ın 1989 yılında bitince, kendisine doktorlar tarafından KOAH teşhisi konuldu ve İstanbul dışında yaşamamız gerektiği söylendi. Ondan sonra Bartın'a yerleştik. Ekrem Bartın'ı çok seviyordu. Zaten hemen aklına burası geldi ve yerleştik. Sürekli Bartın'ı tanıttı sevdiğini anlattı. Ekrem Bartın'a gömülmek istedi. Aslında onun Zincirlikuyu'da aile mezarlığı vardı ama, burayı tercih etti. Ayrıca son 5 yılımızı geçirdiğimiz İnkum tatil beldesini çok seviyordu. Ekrem Gökkaya 35 filmin yapım yönetmenliğini yaptı. Kemal Sunal, Fatma Girik, Ferdi Tayfur, Oya Aydoğan hep beraber çalıştı. Ayrıca 200 filmde oyuncu olarak rol aldı. Ekrem Gökkaya Yeşilçam hatıralarını anlattığı 2 kitap çıkardı. Bize de anılarını anlatırdı, bunları kitabına sığdırdı.

'YEŞİLÇAM VEFASIZLIĞINI SOSYAL MEDYA İLE ÇÖZDÜ'

Yeşilçam'ın bütün yıldızlarına olduğu gibi Ekrem Gökkaya'da vefasızlık yapıldığı söyleyen Alev Gökkaya şunları ifade etti:

"Ekrem Gökkaya Yeşilçam var olduğu sürece bir vefasızlıktan bahsetmezdi, ama ne zaman ki yeşilçam bitti, derneklerin bile vefasızlık yaptığını görüyoruz. Bu sosyal medya yaygın olduğu için Ekrem Gökkaya'nın değerini anladılar ve Ekrem'de bunu göstermiş oldu. Ekrem'in vefatından sonra binlerce insan telefonda ağlayarak, bana başsağlığı mesajlarını ilettiler. Hatta Ekrem beyin sosyal medya hesaplarının da kapanmamasını istiyorlar, demek ki vefalılarda varmış dünyada onu düşünüyorum. Ekrem'in de bunu görmesini isterdim. İnşallah öbür taraftan hissediyordur. Ekrem Gökkaya sosyal medyadaki hesabından binlerce video çekip yayınlardı. Ama kendisi hiç dile getirmedi ama bir ödül verilsin ya da bir yere çağırılsın bu hiç yapılmadı. Bunlar hiç olmadı. Sadece bir kere Ankara'da 50 yıl ödülü aldı. En başta Yeşilçam'ın bir derneği başsağlığı bile dilemedi. Bunu üzülüyoruz" diyerek konuştu.



