Usta yazar Selim İleri hastaneye kaldırıldı

Türk edebiyatının usta isimlerinden 71 yaşındaki Selim İleri beyin embolisi kaynaklı bir rahatsızlık geçirdi. Hastaneye kaldırılan İleri'nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

DHA
08 Mart 2021 Pazartesi, 09:43
Usta yazar Selim İleri hastaneye kaldırıldı
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5 Mart akşamı yüksek tansiyona bağlı olarak beyninde damar tıkanıklığı oluşan  Türk edebiyatının usta isimlerinden Selim İleri, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunmayan İleri'nin tedavisi devam ediyor.

1949 İstanbul doğumlu İleri, aralarında "Dostlukların Son Günüö, "Uzak Hep Uzakö ve "Yaşarken ve Ölürkenö in de aralarında olduğu birçok roman, deneme, anı ve senaryosuyla Türk edebiyatının önemli yazarları arasında yer alıyor. İleri, son olarak geçen yıl Ahmet Hamdi Tanpınar'ı roman kahramanı yaptığı 'Yaşadınız Öldünüz Bir Anlamı Olmalı Bunun'u yayımladı.

Usta yazar, 2012'de Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'ne layık görüldü.


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