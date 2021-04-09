Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde koronavirüs şoku!

09 Nisan 2021 Cuma, 15:04

Buğra Gülsoy, Hatice Şendil, Gürkan Uygun ve Sevda Erginci'nin başrolleri paylaştığı 'Uyanış: Büyük Selçuklu' dizisinin setinde başrol oyuncusu Ekin Koç'un Koronavirüs testi pozitif çıktı. Kısa sürede çekimlerin durdurulduğu dizide onlarca çalışan da izne çıkarıldı.



Kaynak: Ayaklı Gazete / Instagram

EKİN KOÇ KİMDİR?

Ekin Koç 1992 yılında, Antalya'da dünyaya geldi. Lise eğitiminin ardından İstanbul Bilgi Üniversitesi İşletme Bölümünde eğitimine devam etti. Akademi 35 Buçuk Sanat Evi'nde oyunculuk eğitimi aldı. Oyuncu olarak ilk kez 2013'te Sana Bir Sır Vereceğim isimli dizide yer aldı.

Koç'un 2014 yılında Seyfi karakterini canlandırdığı Benim Adım Gültepe isimli dizinin de yayın hayatı kısa olunca Başrolünü Neslihan Atagül ile paylaştığı Senden Bana Kalan filminde oynayarak ilk beyaz perde tecrübesini yaşadı.

Ekin Koç, 20. yüzyıl edebiyatının önemli eserlerinden biri kabul edilen, Kurban Said'in yazmış olduğu Ali ve Nino eserinden uyarlanan Ali ve Nino filminde "Mehmed" karakterini canlandırdı.

Kasım 2015'te Star TV'de yayınlanmaya başlayan Muhteşem Yüzyıl Kösem dizisinde I. Ahmed karakterini canlandırdı. Kariyerine Hayat Sırları dizisi ile devam etti. Ekin Koç, Bizim İçin Şampiyon filminde Farah Zeynep Abdullah ve Fikret Kuşkan ile başrolü paylaştı.