Uygulama noktasından siren çalarak geçti: Hasta bulunmayan ambulansın sürücüsüne ceza
Karabük’te sirenler çalarak polis uygulamasının olduğu yerden geçen, ‘dur’ ihtarına uymayan özel ambulans sürücüsü yakalandı. İçerisinde hasta olmayan ambulans sürücüsü H.E.’ye 552 TL ceza yazıldı.
Karabük'ten İstanbul'a giden H.E. yönetimindeki 34 BGV 930 plakalı özel bir şirkete ait ambulans, dün akşam saatlerinde polisin uygulama yaptığı bölgeden sirenlerini çalarak geçti.
Polis, ‘dur’ ihtarına uymayan ambulansı takibe aldı. Ambulans bir süre sonra Karabük Organize Sanayi Bölgesi mevkiinde durduruldu. Ambulans içerisinde sadece sürücüsünün bulunduğu, herhangi bir sağlık görevlisi ya da hasta bulunmadığı tespit edildi.
İstanbul’da faaliyet gösteren bir şirkette
çalışan ve ‘dur’ ihtarına uymayan H.E.’ye, geçiş üstünlüğünün ihlali ve ‘dur’
ihtarına uymamak nedeniyle 552 TL trafik para cezası kesildi. Seyahat izin
belgesi bulunmadığı ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği için, İl
Hıfzıssıhha Meclis Kurulu kararlarından işlem yapılmak üzere tutanak tutuldu.
Ayrıca bakaya durumda bulunan H.E.’ye, tebligat tutanağı düzenlendi.
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