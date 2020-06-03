Uykusuz dergisinden dikkat çeken 'George Floyd' kapağı! “Edirne’den çıktık mı...”
Karikatür dergisi Uykusuz, ABD’de siyahi George Floyd’un polis tarafından boğularak öldürülmesine yönelik tepki gösterenlere dair dikkat çeken bir kapak hazırladı.
Derginin son sayısında Gezi Parkı olaylarına tepki gösterip ABD’deki “adalet” talebiyle sokağa çıkanlara destek verenleri eleştiren dergi “Edirne’den çıktık mı benim solculuk başlar” ifadeleriyle bu tavırda olanları eleştirdi.
İşte o kapak:
Video Haberler
- Ekrem İmamoğlu'ndan yandaş medyaya yanıt
- İstediği ayakkabıyı almayınca annesini merdivenden itti
- Özel güvenlik görevlisine kurşun yağmuru
- Karamollaoğlu'ndan çarpıcı iddia: 'AKP iktidarı bitecek'
- İstanbul'da çete savaşları! Dehşete düşüren görüntüler
- Tatilcilerin akınına uğradı! Maskeyle güneşlendiler
- Tüyler ürpeten olay! Temizlik işçisi fark etti
- Unkapanı'nın korku tüneli; geçmeye korkuyorlar
- Sivas'ta bulundu! Tam 3 bin 500 yıllık
- Şoke eden anlar! Canlı yayındaki muhabire isabet etti