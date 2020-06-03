Uykusuz dergisinden dikkat çeken 'George Floyd' kapağı! “Edirne’den çıktık mı...”

Karikatür dergisi Uykusuz, ABD’de siyahi George Floyd’un polis tarafından boğularak öldürülmesine yönelik tepki gösterenlere dair dikkat çeken bir kapak hazırladı.

cumhuriyet.com.tr
03 Haziran 2020 Çarşamba, 10:34
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Derginin son sayısında Gezi Parkı olaylarına tepki gösterip ABD’deki “adalet” talebiyle sokağa çıkanlara destek verenleri eleştiren dergi “Edirne’den çıktık mı benim solculuk başlar” ifadeleriyle bu tavırda olanları eleştirdi.

İşte o kapak:


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