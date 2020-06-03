Uykusuz dergisinden dikkat çeken 'George Floyd' kapağı! “Edirne’den çıktık mı...”

03 Haziran 2020 Çarşamba, 10:34

Derginin son sayısında Gezi Parkı olaylarına tepki gösterip ABD’deki “adalet” talebiyle sokağa çıkanlara destek verenleri eleştiren dergi “Edirne’den çıktık mı benim solculuk başlar” ifadeleriyle bu tavırda olanları eleştirdi.

İşte o kapak: