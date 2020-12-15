Uykusuz’dan Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'a dikkat çeken 'yoksulluk' göndermesi

Uykusuz Dergisi; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'u bu hafta kapağına taşıdı.

cumhuriyet.com.tr
15 Aralık 2020 Salı, 20:44
Uykusuz’dan Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'a dikkat çeken 'yoksulluk' göndermesi
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Uykusuz Dergisi, Samsun’da eline “iş” ve “aş” yazarak kendisini asan yurttaşın hatırlatılmasının ardından “Türkiye’de yoksulluk sorun olmaktan çıktı” diyen Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'a göndermede bulundu.

İşte Uykusuz'un bu haftaki kapağı:


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