Uykusuz’dan Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'a dikkat çeken 'yoksulluk' göndermesi
Uykusuz Dergisi; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'u bu hafta kapağına taşıdı.
Uykusuz Dergisi, Samsun’da eline “iş” ve “aş” yazarak kendisini asan yurttaşın hatırlatılmasının ardından “Türkiye’de yoksulluk sorun olmaktan çıktı” diyen Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'a göndermede bulundu.
İşte Uykusuz'un bu haftaki kapağı:
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