Uykusuz'dan kongre göndermeli kapak
Haftalık mizah ve karikatür dergisi Uykusuz, koronavirüs denetimlerinde kesilen para cezalarını bu haftaki kapağına taşıdı.
Pazartesi günü kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, " Bugüne kadar salgın denetimlerinde 32 milyon TL'ye yakın idari para cezası uygulandı" ifadelerini kullanmıştı.
AKP salgın günlerinde 'lebalep' kongreler yaparken, yurttaşa kesilen para cezaları sosyal medyanın gündemine oturmuştu.
Haftalık mizah ve karikatür dergisi Uykusuz da bu haftaki kapağında yurttaşa kesilen para cezasını kapağına taşıdı ve kongre detayına dikkat çekti.
İşte Uykusuz'un bu haftaki kapağı:
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