Uykusuz'dan kongre göndermeli kapak

17 Mart 2021 Çarşamba, 12:12

Pazartesi günü kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, " Bugüne kadar salgın denetimlerinde 32 milyon TL'ye yakın idari para cezası uygulandı" ifadelerini kullanmıştı.

AKP salgın günlerinde 'lebalep' kongreler yaparken, yurttaşa kesilen para cezaları sosyal medyanın gündemine oturmuştu.

Haftalık mizah ve karikatür dergisi Uykusuz da bu haftaki kapağında yurttaşa kesilen para cezasını kapağına taşıdı ve kongre detayına dikkat çekti.



İşte Uykusuz'un bu haftaki kapağı:



