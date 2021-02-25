Uykusuz'dan 'Onların oylarının Allah belasını versin' kapağı

25 Şubat 2021 Perşembe, 10:30

AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, CHP ve HDP'ye yönelik olarak "Seçimlerde 4 tane oy alabilmek için olmadık kalıba giriyorsunuz. Lanet olsun oylarına. Onların oylarının Allah belasını versin. Bunları her fırsatta söylemeliyiz" açıklamasındaki ifadelerine ilişkin olarak, "Aşırıya gitmiş olabilir" demişti.

Uykusuz'un, Özhaseki'nin yer aldığı kapağı şöyle:,