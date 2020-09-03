Uykusuz’dan 'ÖTV zammı' kapağı

03 Eylül 2020 Perşembe, 10:33

Mizah dergisi Uykusuz'un bu haftaki kapağında, ÖTV zammıyla birlikte otomobil almanın yurttaşlar için büyük bir hayale dönüşüne yer verildi.

Derginin kapağında, otomobil almak isteyen bir çifte, "Sizin bütçenize göre şöyle bir modelimiz var" denilerek bilgisayar ve konsol oyunlarında kullanılan direksiyon seti gösteriliyor.

Kapağın sol üst köşesinde ise şu ifadeler yer alıyor: "Geceyarısı yayımlanan rekor ÖTV zammının ardından otomobil fiyatları daha da yükselecek."

Cumhurbaşkanlığı kararı ile 1600 cm3 silindir hacmine kadar, matrahı 85.000 TL'ye kadar olan araçlarda yüzde 45; 1600 cm3 arası silindir hacmine kadar, matrahı 85.000 TL-130.000 TL arası araçlarda yüzde 50; 1600-2000 cm3 arası silindir hacmi olan ve matrahı 170.000 TL'ye kadar olan araçlarda yüzde 130; 2000 cm3 üstü silindir hacmi olan ve matrah sınırı olmayan araçlarda yüzde 220 oranında ÖTV alınması kararlaştırılmıştı.