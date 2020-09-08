Uzak dünyaların yakınları...
İsmail Birateş’in, Türk Şiiri’nin iki ustasının ortak ve bilinmeyen yönlerine dair pek çok ayrıntıya yer verdiği incelemesi Yahya Kemal ve Nâzım Hikmet - Uzak Dünyaların Yakınları (Remzi Kitabevi); bir belgesel anlatı olmanın ötesinde ilginç saptamalar ve anıları da içeriyor.
Nâzım Hikmet’in yayımlanan ilk şiirini Yahya Kemal niçin düzeltmişti?
Nâzım Hikmet’in yazdığı Mevlâna şiirini dinleyen Mevlevîler en çok neye şaşırmışlardı?
Fransız kültürü hayranı Yahya Kemal’i ülkesinin kültürüne döndüren şey neydi?
Mustafa Kemal, Meclis’teki buluşmada Nâzım Hikmet’e hangi tavsiyede bulunmuştu?
Yahya Kemal, Nâzım Hikmet’in annesi Celile Hanım ile nasıl bir aşk yaşamıştı?
Yahya Kemal, “Nâzımcığım hapiste” diye gözyaşı döktüğü halde, affı için neden destek olmadı?
İsmail Birateş’in, Türk Şiiri’nin iki ustasının ortak ve bilinmeyen yönlerine dair pek çok ayrıntıya yer verdiği incelemesi Yahya Kemal ve Nâzım Hikmet - Uzak Dünyaların Yakınları (Remzi Kitabevi); bir belgesel anlatı olmanın ötesinde ilginç saptamalar ve anıları da içeriyor.
En Çok Okunan Haberler
- Akşener'den Demirtaş'a 'kahvaltı' yanıtı
- Selahattin Demirtaş'tan Erdoğan açıklaması
- Haber vermeden AKP'ye üye yaptılar
- İsmail Saymaz'ın yeni adresi belli oldu
- İki üst düzey yönetici ihraç edildi: 'Eskort' iddiası
- Çok sayıda kaymakam görevden alındı
- Bakan duyurdu: İkinci bir duyuruya kadar geçerli olacak
- Dikkat! Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı
- Şükriye Tutkun'dan AKP'li Betül Sayan Kaya'ya veryansın
- İmamoğlu'na yasak koyan vali de o düğündeymiş
Video Haberler
- Yeşilçam'ın 'kötü adamı': Bizi tamamen dışladılar...
- Anı ölümsüzleştirmek istedi, şansızlığı kameraya yansıdı
- Yer: Antalya... İnsanlığın öldüğü an!
- Bakan Varank'ın tehlike dolu anları kamerada!
- Bunun adı sosyal rezalet! Görüntüler büyük tepki topladı
- Ankara'da 1 kişinin öldüğü yol verme kavgası kamerada
- Bodrum’da turist tacizine başkan isyan etti
- Minibüsçünün öldürdüğü Batuhan’dan Karşıyaka marşı
- İstanbul trafiğinde “çiğ köfteli” trafik magandası
- Polisten kaçarken cebindeki dolarları etrafa saçtı
En Çok Okunan Haberler
- Akşener'den Demirtaş'a 'kahvaltı' yanıtı
- Selahattin Demirtaş'tan Erdoğan açıklaması
- Haber vermeden AKP'ye üye yaptılar
- İsmail Saymaz'ın yeni adresi belli oldu
- İki üst düzey yönetici ihraç edildi: 'Eskort' iddiası
- Çok sayıda kaymakam görevden alındı
- Bakan duyurdu: İkinci bir duyuruya kadar geçerli olacak
- Dikkat! Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı
- Şükriye Tutkun'dan AKP'li Betül Sayan Kaya'ya veryansın
- İmamoğlu'na yasak koyan vali de o düğündeymiş