Uzak Rota Seyahat Ödülleri açıklandı: Öncü turizm destinasyonunda birincilik İzmir’e

10 Şubat 2021 Çarşamba, 15:15

İzmir, 10. Uzak Rota Seyahat Ödülleri’nden “Dünyanın Öncü Turizm Destinasyonu” kategorisinde birinci seçildi. Uzak Rota Seyahat Ödülleri dünyanın en etkili 10 turizm etkinliğinden biri olarak kabul ediliyor.

Uluslararası anket 45 kategoride 18-24 Ocak tarihleri arasında düzenlendi. Tüm kategorilerde toplam 182 bin 475 kişi oy kullandı. İzmir kendi kategorisindeki oyların yüzde onundan fazlasını alarak birinci oldu. İzmir’i Belgrad ve New York takip etti.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer geçtiğimiz günlerde İzmir Turizm Tanıtım Stratejisi ve Eylem Planı’nı açıklamış, İzmir’in rotasının tarım ve turizme öncelik vererek kent ekonomisinin büyümesine ve istihdamın artmasına katkı sağlamak olduğunu vurgulamıştı. Bu kapsamda şehirdeki tüm destinasyonları ve etkinlikleri birbirine bağlayan Visitİzmir mobil aplikasyonuyla her ilgi alanına uygun turizm aktivitesini ücretsiz erişime açılacağını duyurmuştu. İzmir Büyükşehir Belediyesi pandemide Turuncu Çember turizm hijyen sertifikası programını uygulamaya koyarak İzmir’in güvenilirliğini garanti altına almıştı.