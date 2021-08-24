Uzay aracı, öngörülen yaşam süresini uzattı
Çin’in Mars’taki uzay aracı Zhurong, araştırmacıların öngördüğü yaşam süresini aştı.
Independent Türkçe'nin aktardığına göre, adını Çin mitolojisindeki ateş ve savaş tanrısından alan uzay aracı, aslında üç aylık bir görev için tasarlanmıştı.
Ancak bu hafta, Çin Ulusal Uzay İdaresi (CNSA), aracın yaşam beklentisini aştığını ve yerine getirmesi beklenen tüm görevleri tamamladığını duyurdu.
Öte yandan bu, Güneş enerjisiyle çalışan araç için yolun sonu olmayacak. Zira uzay aracı, "eski bir kıyı bölgesine doğru uzun bir keşif gezisi" kazandı.
Mars'a tamamen yerli Tianwen-1 isimli yörünge aracının üzerinde giden Zhurong, 15 Mayıs'ta Utopia Planitia ovasına inmişti.
Araç, 1970'lerde ilk kez NASA'nın Viking 2 misyonu tarafından ziyaret edilen Utopia Planitia ovasını araştırıyor.
Mars’ın jeolojik özelliklerine dair veri toplamak ve görüntüler kaydetmekle görevlendirilen uzay aracı yaklaşık 900 metre yol kat etmişti.
Öte yandan Zhurong'un, yeni görevlerine eylül ortasından ekim sonuna kadar ara vermesi planlanıyor.
Zira Güneş’in Dünya ve Mars arasına girmesi Zhurong’un yeryüzündeki araştırmacılarla iletişimini kesmesi bekleniyor.
Bu süre zarfında uzay aracı güvenli moda alınacak. Tekrar aktifleştiğinde şu anda bulunduğu konumdan 1,6 kilometre uzaktaki, "oluk" diye nitelenen bir bölgeye doğru ilerleyecek.
Bu bölgenin eskiden bir okyanusa ev sahipliği yapmış olabileceği düşünülüyor. Bu nedenle bilim insanları bölgeden gelecek verileri merakla bekliyor.
Zhurong ekibinde görevli bilim insanı Liu Jianjun, "Yakın gelecekte buraya odaklanacağız" diyor ve ekliyor:
Kaya türlerinde ve bileşimlerinde farklılıklar varsa bölgenin jeolojik tarihinde neler olduğunu öğrenebiliriz.
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