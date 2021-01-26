Uzay istasyonu tarafından kaydedilen gizemli 'mavi ışığın' kaynağı bulundu
2019 yılında Uluslararası Uzay İstasyonu tarafından gözlemlenen gizemli mavi ışığın kaynağı, stratosferdeki nitrojen ile etkileşime girerek mavi renge bürünen, 'mavi jet' adında bir tür yıldırım...
Nature adlı akademik dergide yayınlanan güncel bir rapora göre, Uluslararası Uzay İstasyonu 2019 yılında, bir gök gürültüsü bulutunun üst kısımlarında gerçekleşen ve oldukça kısa süren, mavi bir ışık patlaması tespit etti. Bilim insanları uzun uğraşlar sonucunda 'mavi jet' adı verilen bu yıldırım türünün net bir görüntüsünü elde etti.
Mavi jetler, gök gürültüsü bulutlarından stratosfere doğru hızla yükseliyor ve bir saniyeden daha kısa bir sürede yaklaşık 50 kilometrelik yüksekliklere ulaşıyordu. Sıradan bir şimşek, atmosferin alt kısımlarındaki karışık gazları harekete geçirerek beyaz renge bürünürken, mavi jetler çoğunlukla stratosferdeki nitrojeni harekete geçiriyor ve mavi renkte oluşuyordu.
Pensilvanya Devlet Üniversitesi'nde uzay fizikçisi olarak görev yapan Victor Pasko'ya göre, "Mavi jetleri anlamak önemlidir. Çünkü bu olaylar radyo dalgalarının havada nasıl ilerlediğini ve dolayısıyla, potansiyel iletişim teknolojilerini de etkileyebilir."
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