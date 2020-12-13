Uzay turizmi şirketi Virgin Galactic'in yörünge altı test uçuşu başarısız oldu
ABD'li uzay aracı üreticisi ve uzay turizmi şirketi Virgin Galaktik'in yeni yörünge altı mekiği "VSS Unity"nin test uçuşu başarısız oldu.
Space.com internet sitesinde yer alan habere göre, şirketten yapılan açıklamada, mekiğin roket motorunun çalışmaması nedeniyle, taşıyıcı uçak "VMS Eve" tarafından dünyaya geri getirildiği bildirildi.
Açıklamada, taşıyıcı uçağın, yerel saatle 10.24'te şirketin ABD'nin New Mexico eyaletinde çölün ortasına kurduğu Spaceport America üssünden kalkış yaptığı, ardından 50 bin feet (yaklaşık 15 bin metre) yükseklikte mekiği bırakmaya hazırlanırken, ateşleme sisteminde sorunla karşılaşıldığı belirtildi.
Şirket yetkilileri denemenin ileri tarihte yeni bir motorla tekrarlanacağını ifade etti.
Virgin Galactic, 6 kişilik bir yörünge altı aracı olarak tasarlanan VSS Unity'yi uzay turizmi seferlerinde kullanmayı hedefliyor.
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