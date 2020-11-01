Uzel işçileri haklarını arıyor: Yok öyle yağma!

01 Kasım 2020 Pazar, 13:32

2013 sonunda resmen iflas kararı verilişinin ardından tasfiye işlemleri başlayan Uzel Makina'nın işçileri, yıllar sonra yeniden başladıkları hak mücadelesi kapsamında geçtiğimiz ay fabrika önünde direnişe başlamıştı.

Nakliyat-İş Sendikası öncülüğünde, maaşları ve tazminat hakları yıllardır ödenmeyen 2200 işçi adına yürütülen mücadelede bugün adres Uzel ailesinin Beylerbeyi'ndeki yalısı oldu.

Taşıdıkları pankartlar ve haklarını talep ettikleri sloganlarla yalı önüne yürüyen işçiler, burada bekleyişe geçti.

İşçilere hitaben bir konuşma yapan Nakliyat-İş Genel Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu, sorunun çözümü ile ilgili bir görüşme yapmadan yalının önünde ayrılmayacaklarını belirtip "Uzel Makina arazisi üzerinde hesap yapanlara mücadele ile yok öyle yağma diyoruz. İşçiler haklarını alacak başka yolu yok. İşçiler hak mücadelesinde vazgeçmeyecek" dedi.

Kıdem tazminatını haklarını ve ücretlerini gasp ettirmemeye kararlı olduklarını belirtilen direnişçi işçiler, eylem sırasında Uzel ailesinin yalısının önüne siyah çelenk koydu.



