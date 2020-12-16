Uzman anlattı: Propolis nedir, bağışıklık sistemine nasıl fayda sağlar?

16 Aralık 2020 Çarşamba, 13:07

Propolisi, kovanı mikro-organizmalara ve dış etkenlere karşı korumak için, kovandaki çatlakları onarmak için üreten arılar, çoğunlukla kavak ve çamgillerin reçinelerini kullanıyor.

Taşgın, propolisin bileşiminde yüzde 45 reçine, yüzde 30 balmumu, fenolik bileşikler, yüzde 5 mineral ve vitaminler bulunduğunu belirterek, antioksidan ve antibakteriyel etkisinin yanı sıra, antifungal, antiviral, antienflamatuvar ve antitümör etkilere de sahip olduğunu söyledi.

Propolisin sahip olduğu biyolojik ve iyileştirici özellikleri nedeniyle, doğal bir ilaç olarak, antik zamanlardan bu yana yaygın olarak kullanıldığını belirten Taşgın, proplisin faydalarını şu şekilde sıraladı:

Virüs ve bakterileri yok ederek vücudun hastalıklarla savaşmasına yardımcı olur.

Düzenli tüketildiğinde bağışıklığı güçlendirerek hastalanma sıklığının azalmasına yardımcı olur. Buna bağlı olarak antibiyotik kullanımını da azaltır.

Propolisin solunum sistemi rahatsızlıklarında, ağızda çıkan yaralar, aftlar, uçuklarda, mide bağırsak rahatsızlıklarında kullanım alanının bulunduğu ve kansere karşı etkilerinin olduğu yapılan bilimsel çalışmalar ile kanıtlanmıştır.

Yapılan bilimsel çalışmalarda propolisin vücutta sağlıklı ve canlı hücre sayısını arttırdığı da kanıtlanmıştır.

PROPOLİSİN ANTİVİRAL ÖZELLİĞİ İLE İLGİLİ BİLİMSEL ÇALIŞMA

2014 yılında Kyushu Üniversitesi’nde yapılan çalışmada, influenza virüsüne karşı propolisin etkinliğinin araştırıldığını kaydede Taşgın, "Bu enfeksiyonu geçiren hastalar iki gruba ayrılmış ve bir gruba düzenli olarak propolis verilmiş ve propolis alan grubun hastalık semptomlarında daha hızlı bir iyileşme gözlendiği tespit edilmiştir. Araştırmacılar propolisin antiviral özelliğinden dolayı influenza virüsüne karşı etkin olduğunu ve grip semptomlarını azalttığını belirtmişlerdir" dedi.

BESLENME DÜZENİNE NASIL DÂHİL EDİLİR?

Propolisin nasıl tüketilmesi gerektiğini anlatan Taşgın, şu ifadeleri kullandı:

"Günlük bağışıklık desteği olarak propolisi damla olarak tüketebiliriz. Yetişkinler için günde 20, çocuklar içinse 10 damla tavsiye ediliyor. Burada karşımıza iki çeşit propolis çıkabiliyor. Suda çözünen ve çözünmeyen.

Suda çözünür olanı su, süt, meyve suyu, çay ve kahve gibi içeceklerinize damlatarak, suda çözünmeyen propolisi de bal, yoğurt, ekmek ve pekmeze damlatarak tüketebiliriz.

Her gün bir kaşık ham bala bir kaşık sirke, 10 damla propolis, bir tutam zencefil, zerdeçal ve tarçın ekleyip, iyice karıştırıp günde en az 2 defa tüketmenizi tavsiye ederim. Bu sayede hem bağışıklık sisteminiz desteklenir hem de vücudunuz için antiviral bir ortam oluşur."