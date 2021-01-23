Uzmanı açıkladı: Beyindeki toksinleri temizlenin yolu
Bilim insanları, iyi bir gece uykusunun tehlikeli toksin içeren proteinleri beyinden temizlediğini keşfetti.
Parkinson ve Alzheimer gibi nörodejeneratif hastalıklara yol açabilecek toksinlerin beyinden temizlenmesi, derin ve iyi uykunun beyin sağlığını korumadaki rolünün önemini de gösteriyor.
Independent Türkçe'de yer alan habere göre, ABD'nin Şikago eyaletindeki Northwestern Üniversitesi'nden araştırmacılar, nöronları insanlara benzeyen sirke sineklerini inceledi.
Sirke sineklerindeki uyku düzenini sağlayan nöronların insandakilerle şaşırtıcı derecede benzer olduğunu belirten bilim insanları, bu nöronları uyku ve nörodejeneratif rahatsızlıklar arasındaki ilişkiyi araştırmak için model olarak kullandı.
Sineklerdeki derin uyku durumlarını inceleyen araştırmacılar, hayvanların derin uykudayken hortumlarını devamlı olarak açıp kapattığını gördü.
Araştırmanın başyazarı Dr. Ravi Allada "Bu pompalama hareketiyle büyük ihtimalle sineklerde böbrek işlevini gören organlara sıvı gönderiliyor" dedi.
Allada, bu hareketin vücuttaki atıkların temizlenmesi ve yaraların iyileşmesini kolaylaştırdığını belirtti.
Öte yandan derin uykusu bölünen sineklerin temizleme işlemini tam olarak yerine getiremediği ve travmatik yaralanmalara karşı daha savunmasız hale geldikleri tespit edildi.
Allada, araştırmanın bulgularından yola çıkarak "Vücuttaki atıkları temizlemenin sinek ve insanların ortak atalarında uykunun bir işlevi olabileceğini" ifade etti.
Bilim insanları, çalışmaların devam etmesiyle neden tüm organizmaların uykuya ihtiyaç duyduğuna ilişkin aydınlatıcı bilgiler elde edilebileceğini belirtti.
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