Uzmanı açıkladı: Pfizer aşısı yeterince iyi incelenmedi
ABD’de bulaşıcı hastalıklar uzmanı Dr. Anthony Fauci, İngiltere’nin Pfizer’ın koronavirüs (Covid-19) aşısını onaylayarak acele ettiğini belirterek, klinik deneylerde ortaya çıkan verileri yeterince iyi incelemediğini ifade etti.
Amerika'nın pandemiyle mücadelesinin önde gelen üyelerinden Dr. Anthony Fauci, İngiltere’nin sağlık yetkililerinin aşı deneme verilerini ABD yetkililerinin yaptığı gibi ‘dikkatli’ incelemediğini söyledi.
İngiltere İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurumu (MHRA) geçtiğimiz günlerde Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği aşıyı onaylamıştı.
ABD’nin verileri detaylı incelediğini belirten Fauci, “Amerikan halkına bunun güvenli ve etkili bir aşı olduğunu garanti etmek için verileri çok dikkatli bir şekilde inceliyoruz. FDA ile düzenleyici bir yaklaşımın altın standardına sahibiz. İngiltere bunu o kadar dikkatli yapmadı” dedi.
Fauci, İngiltere’nin aşıya onay vermesi konusunca aceleci davrandığını belirtti.
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