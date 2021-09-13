Uzmanı anlattı: Veri kayıplarında dikkat edilmesi gerekenler

13 Eylül 2021 Pazartesi, 09:58

Zamanında alınmayan önlemler ya da profesyonel kurtarma işlemlerine tabi tutulmayan verilerin kayıpları her geçen yıl artıyor.

Her hafta binlerce hard disk zarar görürken, verilerini sabit disklerde bulunduran KOBİ’lerin ise kayıpları gittikçe artıyor.

KOBİ’lerin sıklıkla karşılaştıkları veri kayıplarında belli başlı sorunları dikkate almadıklarını belirten Serap Günal’a göre, KOBİ’lerin veri kaybına yol açan 4 korkunç senaryoya dikkat etmesi gerekiyor.

Günal dikkat edilmesi gereken unsurları şu şekilde sıraladı:

1. Hasarlı bir sabit disk kullanmayın. Bir sabit sürücünün ömrü uzun olsa da sonsuza kadar değildir. Elbet bir noktada aşınma ve yıpranma nedeniyle kullandığınız sabit sürücü kullanılamaz hale gelecektir. Bilgisayarınızın alışılmadık derecede sıcak olması, ekranda ani donmalar, şiddetli anlamsız sesleri duymanız size sabit sürücünüz hakkında alarmlar verir. Bu da veri kaybına neden oluşturur.

2. Bir virüs veya kötü amaçlı yazılım saldırısı, veri kaybına neden olur. Korunduğunuzu düşünebilirsiniz, ancak hackerlerin bilgisayarınızı istila etmek ve kötü amaçlı yazılım bulaştırmak için saldırılar oluşturma konusunda her geçen gün daha da geliştiklerini unutmamanız gerekiyor. Gerçekleşen saldırılar ile önemli verileriniz çalınabilir ve silinebilir. Bu da veri kayıplarının şiddetini daha da artırıyor. Kötü amaçlı yazılımlara karşı koruma sağlamayı ciddiye almalısınız.

3. Doğal felaketlere karşı tetikte olunmalı. Hava bugünlerde daha tahmin edilemez hale geldi. Onu kontrol altına almanın bir yolu yok. Yağmurlar daha güçlü ve seller daha yıkıcı. Sadece birkaç saniye içinde herhangi bir şeye zarar verebilir ve mahvedebilirler. Hard disklerinizin bu durumlarda zarar görmesi karşısında ilk yapacağınız iş profesyonel destek aramaktır.

4. İnsan hatasını her zaman hesaba katmak gerekiyor. Bir dosyayı kaç kez yanlışlıkla sildiniz? Bilgisayar ne kadar bilgili olursanız olun, bir noktada önemli bir PDF veya sunuyu farkına bile varmadan yanlışlıkla silebilirsiniz. Sabit disk hasarından sıvı dökülmelerine, yazılım bozulmasına ve yanlışlıkla sabit disk biçimlendirmesine kadar insan hatası nedeniyle oluşan veri kayıpları, KOBİ’lerde en çok görülen veri kayıpları nedenleri arasında görülüyor.