Uzmanı değerlendirdi: Brezilya'nın açıkladığı Sinovac aşısının verileri ne anlama geliyor?

13 Ocak 2021 Çarşamba, 13:18

Çin merkezli Sinovac Biotech şirketinin geliştirdiği koronavirüs aşısının Brezilya'da yapılan son aşama deneylerinde, 'genel etkinlik' oranı yüzde 50,38 olarak açıklandı.

Yetkililer daha önce aşının klinik denemelerdeki etkinlik oranı yüzde 78 olarak belirtmişti.

Peki bu etkinlik verileri neden değişti? Virolog Dr. Semih Tareen Twitter'da yazdığı tweet serisinde etkinlik oranlarındaki değişimleri değerlendirdi.

Brezilya’dan gelen Sinovac verilerini nasıl değerlendirmeliyiz? Neden önce %78 erkinliği olan aşıya şimdi %50 dendi? Açıklıyorum:

??Hatırlatma: Türkiye’de %91, Endonezya’da %65, Brezilya’da önce %78 şimdi %50 olarak açıklanan Sinovac Covid19 aşısı etkinlik rakamları duyduk. — Semih Tareen (@virusfantom) January 12, 2021

"Brezilya’dan gelen Sinovac verilerini nasıl değerlendirmeliyiz? Neden önce yüzde 78 etkinliği olan aşıya şimdi yüzde 50 dendi?" sözleri ile tweet serisine başlayan Tarren durumu şu sözlerle açıkladı:

"Hatırlatma: Türkiye’de yüzde 91, Endonezya’da yüzde 65, Brezilya’da önce yüzde 78 şimdi yüzde 50 olarak açıklanan Sinovac Covid-19 aşısı etkinlik rakamları duyduk.

-Bu rakamlar Sinovac tarafından değil, ülkeler tarafından açıklandı.

-Ülkeler arası farkın sebebi; gönüllü sayısı ve Covid-19 vaka tanımı arasındaki farklar.

-Türkiye’de toplam 1322 gönüllüde 29 Covid- 19 vakası, Brezilya’da 9252 gönüllüde 252 Covid-19 vakası açıklandı."

Brezilya’da Covid- 19 vakalarının semptomlara göre 4 gruba ayrıldığını anlatan Tarren, grupları şu şekilde sıraladı:

1- Hastanede yoğun bakım gerektiren çok ciddi Covid-19 vakaları 2- Hastanelik olan orta ciddi Covid-19 vakakaları *Bu iki grupta toplam 7 vaka var ve hepsi plasebo grubunda, yani bu grupta aşı yüzde 100 etkin. 3- Hafif semptomlu grup eklenince yukarıdaki 2 grupla beraber yüzde 78 etkin (38 vakanın 31’i plasebo grubunda). 4- Çok hafif semptomlu grup da yukarıdaki 3 gruba eklenince aşının dört gruptaki etkinliği yüzde 50.38 olarak sunuldu. *4 grupta 252 vakanın 167’si plasebo grubunda, 85’i aşı grubunda.

PEKİ, BURADAN NELER ÖĞRENEBİLİRİZ?

Brezilya'nın rakamları değiştirmediğini belirten Tareen, şunları kaydetti:

"Brezilya önceden açıkladığı yüzde 78 rakamını "primary endpoint" olarak değil, sadece belli bir grup için açıkladı. Bu grup da yukarıda bahsettiğim grup 1 ve 2'inci grup.

Sinovac aşısının ciddi semptomlu vakaları azaltması iyi. Bu değerlerin istatisiği çok önemli. İstatistiksel verileri anlamak için CI95 (güvence aralığına) bakmalıyız.

Mesela: 3 grup ortalamasındaki yüzde 78 etkinlik değerinde CI95 değeri, yüzde 46-90 arasında. Bu ne demek? Daha çok verilere ihtiyacımız var, ama yine de sonuçlar olumlu demek.

Sinovac bir an önce bütün verilerin toplam analizini sunmalı. Sinovac bunu yapacağını ve bu yüzden beklediklerini açıklamıştı. Biz de sabırsızca sonuçları bekliyoruz."