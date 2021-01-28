Uzmanlar açıkladı: İnsanlar neden rüyalarında eski sevgililerini görür?
Uzmanlar, insanların eski sevgililerini rüyalarında görme nedeninin özlem duygusuyla değil, beynin rüya sırasındaki birtakım işlevleriyle ilgili olduğunu düşünüyor.
İnsanların önceden ilişki yaşadıkları insanları rüyalarında görme nedeninin genellikle eski sevgiliye duyulan özlemden kaynaklandığı düşünülür.
Ancak uzmanlar bunun nedeninin özlem duygusuyla değil, beynin rüya sırasındaki birtakım işlevleriyle ilgili olduğunu düşünüyor.
ABD'den uyku tıbbı ve göğüs hastalıkları uzmanı Jennifer Butler, 1985'te yayımlanan bir araştırmaya atıfta bulunarak rüyaların beyinde hatıraları hatırlamayı sağlayacak bağlantıların oluşmasını ve bilgilerin düzenlenmesini sağladığını söyledi.
Butler "Uyku beyin için sorun çözme, karar verme ve önceliklendirme fırsatı yaratıyor" dedi.
İngiltere'den uyku terapisti Christabel Majendie de bu teoriye katıldığını belirterek "uykunun gündüz önemsiz olaylardan toplanan anlamlı bilgileri düzenleme" işlevi olduğunun düşünüldüğünü belirtti.
"Uyku esnasında beynimiz epey aktif" diyen Majendie, "Beyin taramalarında uykudayken beynin sanki uyanıkmışız gibi aktif olduğu görülüyor" ifadelerini kullandı.
Independent Türkçe'nin aktardığına göre, beynin duygu ve görsel verileri işleyen bölümleri bayağı aktif. Bu da rüyaların neden duygusal anlamda bu kadar yüklü ve sanki gerçekmiş gibi hissettirdiğini açıklıyor.
Uyku uzmanı Theresa Cheung ise mutlu ilişkilerdekilerin bile aşk hayatlarıyla ilgili kabuslar görebileceğini belirtti.
Bunların gayet normal olduğunu söyleyen Cheung, bu rüyaların bazı durumlarda kişinin içinde bulunduğu durumdan rahatsızlıklarının bilinçaltındaki yansımaları olduğunu ifade etti.
"Bu rüyalar eski sevgilinizi özlediğiniz anlamına gelmiyor" diyen Cheung, "fakat eski sevgilinizin bazı özelliklerinin hayatınızda ya da mevcut ilişkinizde eksik kaldığının göstergesi olabilir" diye konuştu.
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