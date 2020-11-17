Uzmanlar açıkladı: Yeni tehdit Chapare virüsü
Bolivya'da tespit edilen Chapare virüsüyle ilgili çarpıcı bulgular ortaya çıktı. ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri uzmanları, hastalığın insandan insana geçtiğini doğruladı. Belirtilerin dang hummasıyla karıştırılması nedeniyle, virüsün tespit edilemeden uzun süredir yayılmış olabileceği belirtiliyor.
Dünya koronavirüsten yakasını kurtaramamışken, farklı bulaşıcı hastalıklarla ilgili endişe verici haberler de geliyor. Moğolistan’daki bubonik veba alarmından sonra bu kez de Bolivya’da Chapare virüsü paniği yaşanıyor.
VÜCUT SIVILARIYLA TAŞINIYOR
ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri (CDC) uzmanları, 2019’da Bolivya’nın La Paz şehrine bağlı Chapare bölgesinde iki kişinin söz konusu virüsü taşıdığını ve üç sağlık çalışanına bunu bulaştırdığını tespit etti. CDC’den Caitlin Cossaboom, “Çalışmalarımız gösteriyor ki virüse yakalanan bir hasta, bir ambulans görevlisi ve bir gastroenterolojist hayatını kaybetti. Vücut sıvılarının büyük çoğunluğunun potansiyel olarak virüsü taşıdığını düşünüyoruz” dedi.
FARELERDEN İNSANLARA GEÇMİŞ
Sözcü'de yer alan habere göre, farelerden insanlara geçtiği düşünülen virüsün, vücut sıvıları yoluyla insandan insana geçişi de bu çalışmayla belirlenmiş oldu. Cossaboom, hastalarda yüksek akteş, karın ağrısı, kusma, diş etlerinde kanama, ciltte kaşınma ve gözlerde ağrı gibi şikayetler görüldüğünü belirtti.
DANG HUMMASIYLA KARIŞTIRILIYOR
Çalışmayla ilgili sonuçlar Amerikan Tropikal Tıp ve Hijyen Derneği’nin (ASTMH) yıllık toplantısında açıklandı. Bulguların gelecekte olası bir salgın riskine karşı önemli olduğu ifade edilirken, belirtilerin dang humması ile karıştırılması nedeniyle virüsün uzun yıllardır tespit edilemeden yayılmış olabileceği belirtildi.
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