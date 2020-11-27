Uzmanlar: Maske yetersiz, servisler tıka basa

27 Kasım 2020 Cuma, 06:00

İçişleri Bakanlığı’nın 81 il valiliğine gönderdiği “Covid-19 Denetimleri” genelgesi kapsamında, ülkede 4 gün boyunca başta pazaryerleri, toplu ulaşım araçları ve alışveriş merkezleri olmak üzere yurttaşların kalabalık şekilde bulunduğu yerlere yönelik yoğunlaştırılmış denetimler yapılacak.

Eksiklerin tespit edilmesi ve önlem alınması için denetimlerin gerekli olduğuna dikkat çeken Dr. Ergün Demir ve Dr. Güray Kılıç, emekçilerin çalışma alanlarının da denetlenmesi çağrısı yaparak “Denetim ekiplerini hastane acil servislerinde, fabrikalarda, atölyelerde, şantiyelerde, organize sanayi bölgelerinde göreve davet ediyoruz. Buralarda çalışanlara yeterli maske verilip verilmediğinin tespitine, işverenlerin işçi servislerini tıka basa doldurması ve hiçbir önlem alınmadan hareket ettirmesinin tespitine, yemekhanelerde hijyen kurallarına uyulup uyulmadığının tespitine ve tüm bunları denetlemeye çağırıyoruz” dediler.