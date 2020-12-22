Uzmanlar mutasyonu değerlendirdi: Bulaşma engellenmeli, aşıyı etkilemez ama...

22 Aralık 2020 Salı, 06:00

Dünya Sağlık Örgütü, mutasyona uğrayan koronavirüsün Birleşik Krallık dışında Hollanda, Danimarka ve Avusturya’da da tespit edildiğini açıkladı. Koronavirüsün yüzde 70 daha bulaştırıcı yeni türünün ortaya çıkması endişeleri de beraberinde getirdi. Bilim insanları, mutasyonun beklenen bir durum olduğunu ve mutasyon geçirmiş yeni koronavirüs türünün 2021’de yeni bir küresel dalgalanmaya neden olabileceğini belirterek “Bütün ülkelerin virüsün genomik analizini yapması ve bulaşma hızını kesmesi gerekir. Bulaşma hızını kesmediğiniz sürece mutasyonların fonksiyonel hale gelme olasılığı artar” dedi. Mutasyonun aşı çalışmalarını etkilemeyeceğini vurgulayan bilim insanları, üretilen aşıların mutasyona uğrayan virüs üzerinde de etkili olacağı görüşünü dile getirdi.

‘AŞI OLUNMALI’

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol, mutasyonun eylül ayından beri izlendiğini belirtti. Şenol, “Aşı olunmalı. Bulaşma azalarak bu tarz varyantların (Bir canlının genomu içindeki DNA ya da RNA diziliminde meydana gelen kalıcı değişmelerdir. Mutasyona sahip bir organizma ise mutant olarak adlandırılır) ortaya çıkmasına da mani olmak için aşılamanın önemi bir kez daha büyük bir şekilde ortaya çıkıyor” diye konuştu. “Şu anda biz mutasyonun nasıl olduğunu biliyor muyuz? Hızlı yayılma üzerinde etkisi olduğu söylendi, onun dışında var mı başka bildiğimiz” yönündeki sorumuza ise Şenol, “O çok önemli bir soru ve onun cevabı cevabı henüz yok. Onun cevabı ve anlamı çözülecek. Doğrudan yayılma ile de ilişkili olabilir bu” dedi.

GENOMİK ANALİZ YAPILMALI

Yeni dönemde yapılması gerekenlere ilişkin Prof. Şenol, şu değerlendirmeyi yaptı: “Genomik analizi bütün ülkelerin yapması gerekir. Mesela 120 binden fazla genom taranmış ve hâlâ İngiltere’deki bütün sürecin yüzde 10’unu temsil ediyor. Bu izlemle eşzamanlı olarak kapatmalar ile önlemler bu virüsü sessiz hale getirecek. Bu refleksin verilebilmesi için izlemek yani genomik analiz yapmak ve bulaşma hızını kesmek çok önemli. Bulaşma hızını kesmediğiniz sürece mutasyonların fonksiyonel hale gelme olasılığı artar. İngiltere şu an dördüncü evre, yani trafik lambasındaki kırmızı ışığı geçti. Bütün kalabalıklaşmaları, okullar dahil kapatıyorlar. Büyük bir kapanma yapıyor ve dünyaya karşı da sorumluluğunu yerine getiriyor. Mesela yazın temmuz ayında Avustralya’da çıktı bu varyant. Avustralya da genomik analizi çok iyi yapan bir ülke ve kapandı, kapanmalar ve düzgün tedbirler nedeniyle virüs sessiz hale geldi. Mutasyonlar virüste hiçbir zaman şaşırtmaz, onun için izlemeye başlarız. Bizi en çok şaşırtan mutasyon 2019’dan 2020’ye girdiğimiz gün başımıza gelen ve hayatımıza yerleşen virüs. Sadece şunu anlamak lazım: Bu virüs bizimle kalmaya çok kararlı, terk etmeyecek, bundan sonra başımıza gelecek olan şeyleri yapacaklarımız belirleyecek.”