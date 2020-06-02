Uzmanlar, santralın yayacağı külün tarım alanları için felaket olacağına dikkat çekti
Samsun Mimarlar Odası Başkanı İshak Memişoğlu, Çarşamba’da, Oltan & Köleoğlu Enerji tarafından yaptırılan Biyokütle Enerji Santralı’nın kurulacağı alanın tarım arazisi olmadığı ve “çevre dostu santral” söylemlerine tepki gösterdi. Memişoğlu, “Santral dosyasında, en az yüzde 1 oranında külün ortama salınacağı belirtiliyor. Bu oranın doğuracağı sonuçlar tarım arazileri için felaket olur” dedi.
BES faaliyete geçtiğinde ortama salınacak gaz ve küllerin tarım arazilerine zarar vereceğinin bilimsel verilerle ortaya konulduğunu kaydeden Memişoğlu, “On binlerce dönümlük alanda tarım ve hayvancılık yapılan bir alanda bu tesisin kurulması ovanın sonunu getirir” dedi.
Santral alanının önceden kömür deposu olarak kullanılmasının, o toprakların tarım arazisi olduğu gerçeğini ortadan kaldırmayacağını ifade eden Memişoğlu, “Bakanlar Kurulu kararı ile tarımsal sit alanı ilan edilen bir bölgenin içine kirletici bir sanayi tesisi kuruluyor” diye konuştu. l SAMSUN
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