Uzmanlar, santralın yayacağı külün tarım alanları için felaket olacağına dikkat çekti

02 Haziran 2020 Salı, 02:00

BES faaliyete geçtiğinde ortama salınacak gaz ve küllerin tarım arazilerine zarar vereceğinin bilimsel verilerle ortaya konulduğunu kaydeden Memişoğlu, “On binlerce dönümlük alanda tarım ve hayvancılık yapılan bir alanda bu tesisin kurulması ovanın sonunu getirir” dedi.

Santral alanının önceden kömür deposu olarak kullanılmasının, o toprakların tarım arazisi olduğu gerçeğini ortadan kaldırmayacağını ifade eden Memişoğlu, “Bakanlar Kurulu kararı ile tarımsal sit alanı ilan edilen bir bölgenin içine kirletici bir sanayi tesisi kuruluyor” diye konuştu. l SAMSUN