Uzmanlar uyardı: Hangi madde aşının etkisini azaltabilir?

18 Kasım 2020 Çarşamba, 11:41

Koronavirüsü dünya genelinde can almaya devam ederken, aşı çalışmalarından gelen haberler salgını bitirmek için umut vadediyor. Aşıların dağıtımı ve koruyuculuk süresi gibi tartışmalar sürerken, etkisini azaltacak durumlarla ilgili de endişe verici bir çalışma ortaya çıktı.

Harvard Profesörü Philippe Grandjean, günlük yaşamda kullanılan kimyasalların aşının etkinliğini azaltabileceğine dikkat çekti. ‘Per ve polifloroalkil maddeler’ (PFAS), su geçirmez kıyafetler, pizza kutuları ve yapışmaz tavalar gibi pek çok üründe kullanılıyor.

Guardian’a konuşan Prof. Dr. Grandjean, geçmişte yaptıkları çalışmalarda PFAS’ın tetanoz ve difteri aşısı olan çocuklardaki etkinliği azalttığını ve vücuttaki antikor oranının düştüğünü tespit ettiklerini açıkladı.

Grandjean, “PFAS’a yüksek oranda maruz kalan kişilerde tetanoz ve difteri için dört aşı yapıldıktan sonraki antikor seviyesi oldukça düşük çıktı. Eğer Covid-19’da da durum benzer ise, PFAS aşının vereceği yanıtı etkileyecektir” dedi.

KARACİĞER HASARI VE KANSERİ DE ARTIRIYOR

Söz konusu çalışmanın koronavirüsü için de derinleştirilerek yapılması gerektiğini belirten Prof. Dr. Grandjean, “Aşı çalışmalarının bu seviyesinde henüz kesin bir şey söyleyemeyiz. En iyisini umarak bekleyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Grandjean ve ekibinin çalışmasına göre PFAS’a maruz kalmak, karaciğer hasarı ve kanser riskini artırıyor, doğurganlığı da azaltıyor.

Kaynak: Sözcü