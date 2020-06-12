Uzmanlar: YKS sınavına girecekler psikolojik olarak da kendilerini hazırlamalı

12 Haziran 2020 Cuma, 06:00

Rehberlik koordinatörü Cihan Yeşilyurt, “Öğrencilerin öncelikle yapması gereken hiçbir zaman tam olarak her şeyi hallettiği hissini yaşayamayacağı gerçeğini kabullenmektir. Akademik çalışmaların yanı sıra, öğrencinin psikolojik olarak da kendini sınava hazırlaması gerekir’’ dedi.

Yeşilyurt, adayların kendilerini psikolojik olarak daha iyi hazırlamaları için olumlu düşünmeleri ve olumsuz kaygılardan uzak kalmaları, yakın çevreleriyle moral bozucu tartışmalardan uzak durmaları, sınavı ölüm kalım meselesi veya ciddi bir varoluş meselesi olarak görmemeleri, ‘Ben bunu yapamam’, ‘Sınavlarda hiçbir zaman başarılı olamadım’ gibi düşünceleri bir kenara bırakmaları gerektiğine dikkat çekti.

SON HAFTA TEKRAR

Cihan Yeşilyurt, “Üniversite adaylarının son tekrarlarını yaparak hazırlık sürecini tamamlamaları gerekmektedir. Son haftaya kadar yeni konu öğrenmeye devam edebilirler. Son hafta içinde öğrenilecek yeni konuları pekiştiremeyecekleri ve kafa karışıklığına yol açabileceği düşünülerek daha önce öğrendikleri konuların tekrarlarını yapmaları gereklidir’’ önerilerinde bulundu.

EGZERSİZ ÖNEMLİ

- Her gün düzenli olarak 10-15 dakika bedensel egzersiz yapılmalı.

- Beslenme düzenine mutlaka dikkat edilmeli. Kafeinli içeceklerden ve abur cuburdan uzak durulmalı.

- Uyku düzenine özen gösterilmeli. Her gün belirli bir saatte yatıp, belirli bir saatte kalkmaya çalışılmalı.

İZOLASYON SINIFI OLACAK MI?

Eğitimci İlhan Sevin, ÖSYM’nin cevap vermesi gereken soruları şöyle sıraladı:

- Sınav günleri (sınava katılacaklar ve aileleri dışında) sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı?

- Toplu taşıma kullanacak öğrenciler için sınava gidiş ve dönüşte nasıl bir planlama olacak?

- Sınav merkezi bahçesinde sosyal mesafe kuralı için hangi önlemler alınacak?

- Sınav salonuna alınacak öğrencilerin ateş ölçümleri yapılacak mı? Öğrencilere dezenfektanlar verilecek mi?

- Öğrenciler, LGS’de gözetmenler eşliğinde tuvalete gidebilecekler ancak YKS, MSÜ gibi sınavlarda önceden raporlu olanlar dışında sınav süresince tuvalet ya da lavabo ihtiyacı olan adaylar için yasak kalkacak mı?

- Sınav salonuna girerken ateşi yüksek olan ya da hastalık belirtisi gösterenler ile öksürük krizine giren ya da hastalık belirtisi gösteren adaylar için hangi önlemler alınacak, izolasyon sınıfları olacak mı?

- Sınav merkezlerinde sağlık görevlileri ile rehberlik ve psikolojik danışmalar olacak mı?

CHP’DEN SINAVLAR İÇİN SORU ÖNERGESİ

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya YKS ve LGS’ye girecek kronik hastalığı olan gençler ve çocuklar için TBMM’ye tek soruluk, iki ayrı soru önergesi verdi. Kaya yaptığı açıklamada, “YKS ve LGS’ye girecek kronik hastalığı olan çocuklarımızın sağlıklarının korunması için sınavlarda onlar için özel güvenlik tedbirlerinin alınması gerekir. Ailesinde kronik rahatsızlığı olan öğrencilerin de ek tedbirlerle sınava girmeleri sağlanmalıdır” dedi.

SIK SIK YAPILAN HATALAR

- Soruyu küçümsemek. Dikkat edilmediğinde en basit konunun en basit sorusunda da hata yapılabilir.

- Aday; çabuk olmalıyım hızlı çözmeliyim dediğinde hata yapma oranı artmakta.

- İşlem hatası sıklıkla yapılıyor. Çözemediği soruya geri döndüğünde eski yaptığı işlem üzerinden soruyu çözüp, yaptığı hatayı göremiyor.

- Sorunun tamamını değil de yarısına kadar okumak yapılan hatalardan bir diğeri.

- Soruyu doğru okumamaktan kaynaklanan hatalar çoğunlukta.

- Grafik yorumlama sorularında sıklıkla hata yapılabiliyor.

- Birden fazla konuya ait bilgi içeren sorularda adaylar zorlanıyorlar.

HATALARI AZALTMAK SİZİN ELİNİZDE

- Her gün mutlaka deneme sınavı uygulaması yapılmalı. Deneme sınavlarının YKS formatında olmasına ve özellikle zamana dikkat ederek sorular çözülmeye çalışılmalı.

- Örneğin TYT denemesi çözülürken 120 soru 165 dakika kuralına uyulmalı. 165 dakika boyunca masadan kalkılmamalı.

- Hatırlamakta güçlük çekilen ve denemelerde çözülemeyen konulara göz atılabilir.