Uzmanlardan 'lebaleb' tribünlere eleştiri: Olmadı!
Prof.Dr. Necmettin Ünal, Giresunspor - Akhisar karşılaşması başta olmak üzere lig maçlarındaki yoğun kalabalığı eleştirdi.
Prof.Dr. Necmettin Ünal, Giresunspor - Akhisarspor maçı başta olmak üzere lig maçlarındaki yoğun kalabalığı eleştirdi. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi olan Ünal, "Sokağa çıkma kısıtlamalarının başlangıcında binlerce kişinin Giresun maçında yan yana gelmesi kabul edilemez" dedi.
Varyantlar nedeniyle koronavirüs salgınının çok agresif bir yaygınlık gösterdiğine dikkat çeken Ünal, alınan kurallara uyulması gerektiğini savundu. HT TV'de Oylum Talu'nun sorularını yanıtlayan Ünal, toplumu kurallara uymaya davet etti.
Giresun ve Adana Demirspor maçlarını binlerce kişi izlemişti.
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