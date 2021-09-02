‘Uzun süren Covid-19’ semptomları: İki doz aşı olanlar hakkında çarpıcı araştırma

02 Eylül 2021 Perşembe, 10:32

King's College London'da koronavirüsü atlattıktan sonra uzun süre devam eden koronavirüs semptomları ve iki doz aşıyla ilgili yeni bir çalışma yapıldı.

2 milyondan fazla kişinin verilerinin analiz edildiği araştırmada, iki doz aşı olan kişilerin semptomları hafif atlattığı belirtildi. Çalışmada aynı zamanda iki doz vurulan kişilerde, “uzun Covid” sendromunun büyük ölçüde azaldığı belirtildi.

Semptom, test ve aşı verilerinin incelendiği araştırmada, iki doz aşılı kişilerin hastaneye yatma oranın yüzde 73 ve akut semptomlara sahip olma olasılığının yüzde 31 daha az olduğu tespit edildi.

Lancet'te yayımlanan araştırmayı yürüten bilim insanları, "Aşılama sonrası geçen 28 gün veya daha uzun süre semptomlara sahip olma ihtimalinin iki doz aşı olan kişilerde yaklaşık olarak yarı yarıya azaldığını bulduk” ifadelerini kullandı.

