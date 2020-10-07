Vahşet: Karısını eve kilitleyip işkence yaptı. Ayak tırnakları kerpetenle koparılan kadının yaraları kurtlandı
Şanlıurfa'da kan donduran olay. Edinilen bilgiye göre İlyas A, 3 çocuk annesi yabancı uyruklu eşi Mirvet Nimej’i (28) bir eve kilitleyip günlerce işkence yaptı. Yoğun bakıma alınan kadının tırnaklarının koparıldığı, vücudunun her yerinde işkence izleri olduğu, yaralarının kurtlandığı belirlendi.
Şanlıurfa'da herkesin kanını donduran işkence komşuların ihbarıyla ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre İlyas A., 3 çocuk annesi yabancı uyruklu eşi Mirvet Nimej’i (28) bir eve kilitleyip günlerce işkence yaptı.
Olayı fark edenler polise haber verdi. Eve giden polis ekipleri, kadını kurtarıp ambulansla hastaneye gönderdi. Balıklıgöl Devlet Hastanesinde yoğun bakıma alınan kadının tırnaklarının koparıldığı, vücudunun her yerinde işkence izleri olduğu, yaralarının kurtlandığı belirlendi.
POLİS CANİYİ YAKALADI
Polis ekipleri kadına günlerce işkence yaptığı iddia edilen caniyi yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgi soruşturma devam ediyor.
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