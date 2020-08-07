Vaka sayısı İzmir’de artış gösterdi: Uzmanlar tedirgin

07 Ağustos 2020 Cuma, 08:43

Başkan Çamlı, “Oda olarak, yapılan test, hasta sayısı, yoğun bakımda kalan hasta sayısı gibi rakamları öğrenmek istedik. Kaç kişiye test yapıldı, kaçının sonucu pozitif çıktı, evde karantina altında olanları öğrenemiyoruz. Defalarca müraacat ettik ama sonuç alamadık” diye konuştu.

Resmi olmayan verilerin korkutucu olduğunu ifade eden Çamlı, “Meslektaşlarımız ve hastane kayıtlarından aldığımız veriler iyi değil. İzmir’de daha önceki günlere göre vaka sayılarında büyük oranda artış var. Türkiye’ye baktığımızda Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı veriler ile sahadan gelen bilgiler örtüşmüyor. Tabip Odaları yöneticilerinin Ankara’da yoğun bakım yataklarının dolduğu veya Diyarbakır’da pozitif vaka sayılarının çok fazla olduğu açıklamaları var. Kamuoyuna tatmin edici bir açıklama yapılmıyor. Rakamlar açıklanmayınca, “Bazı bilgiler gizleniyor mu?” algısına sebep oluyor. Biz verilerin açıklanması ve ona göre önlem alınması düşüncesindeyiz. Bu veriler İzmir Tabip Odası’yla, diğer sağlık meslek örgütleriyle paylaşılmıyor” diyerek açıklanması gerektiğini dile getirdi.

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdullah Sayıner, “Açıklanan vaka sayıları sorunlu görünüyor, meslektaşlarımızdan gelen bilgiler sayıların daha yüksek olduğunu düşündürüyor. Halkın ve yöneticilerin doğru sayıları bilmesi halinde daha iyi önlem alacağı düşüncesindeyim. Doğru sayılar bilindiğinde, halk da durumun daha ciddi olduğunu anlar ve toplumsal yaşamda daha özenli davranır. Sağlık yöneticileri daha doğru kararlar alır ve sonuçları bilerek uygular. Ama şu an sosyal yaşamda ipin ucu kaçmış görünüyor. İzmir’de son günlerde ortalama 120 hastaya tanı konuyor. İzmir şu an en iyi şehirlerden biri ama artış son günlerde fazla. Daha bayramın etkisini görmedik. Toplumsal hareketler çok fazla oldu ve etkiyi 1 hafta sonra göreceğiz. Bu sadece bizim sorunumuz değil. Virüs sadece Türkiye’yi değil, dünyayı etkiliyor. Dolayısıyla sayıların artması kimsenin hedef gösterilmesine neden olmaz. Aksine, böyle bir sorun varken görmezden gelmek doğru değil. Gerçeklerle yüzleşmemiz gerekir” dedi. Aşı çalışmalarıyla ilgili olarak bilgi veren Sayıner, “En iyi koşulda Türkiye’de kolumuza aşı yapılacak tarih 2021 nisan ve mayıs ayları olacak. Bu kış kolay geçmeyecek” diyerek uyardı.

30 PERSONEL İDARİ İZNE ÇIKTI

Kemalpaşa Belediyesi’nde çalışan bir personelin koronavirüs testi pozitif çıktı. Testin pozitif çıkması nedeniyle diğer çalışanlar arasında panik yaşanırken, testi pozitif çıkan kişiyle teması olan 30 belediye personeli tedbiren idari izne çıkarıldı. Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı, “Temas kurduğu düşünülen tüm personelimiz tedbiren idari izne çıkarılmış, belediye binamızda gerekli strelizasyon çalışmaları gerçekleştirilmiştir” dedi.

GELİN VİRÜS KAPTI

Güzelbahçe'de yapılan 2 düğünde, biri gelin 5 kişide yeni tip koronavirüs tespit edilmesinin ardından düğüne katılanlardan numune alınmaya başlandı. Çamlı Mahallesi’nde 17 Temmuz ve 27 Temmuz'da yapılan iki düğünün ardından bir gelinin de aralarında olduğu 5 kişiye Covid-19 tanısı konuldu. Hastalar evlerinde tedavi altına alınırken filyasyon ekipleri, düğüne katılanlardan test için numune almaya başladı.