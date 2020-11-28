Vakadaki ‘perde’ turizmi de bitirdi

28 Kasım 2020 Cumartesi, 02:00

CHP Muğla Milletvekili Mürsel Alban, Muğla’ya gelen turist sayısında yüzde 80 azalma yaşandığını, bu “şok” düşüşte daha düne kadar açıklanmayan vaka sayısının büyük etken olduğunu söyledi.

Alban, vaka sayılarını açıklamayan Sağlık Bakanlığı’na bu kararın turizme bir katkısının olmayacağını, aksine ters tepki yaratıp güven kaybı yaşatacağını bütün yaz boyunca söylediklerini, ancak dinletemediklerini vurguladı. İngiltere’nin ekim başında Covid-19 vakalarını, uluslararası örgütlerin tanımından farklı şekilde tanımladığı gerekçesiyle Türkiye’yi seyahat koridoru listesinden çıkararak yeniden “karantina uygulanacak ülkeler” arasına eklediğine işaret eden Alban, özellikle İngiliz turistlerin tercih ettiği Marmaris ve Fethiye’nin bu karardan olumsuz etkilediğini bildirdi. Alban, daha sonra aynı gerekçeyle Almanya’nın, Türkiye’yi seyahat koridorundan çıkardığını, turizmin tam anlamıyla çöktüğüne dikkat çekti.

Alban, turizm gelirlerindeki düşme nedeniyle buradan kazanç sağlayan esnafın da zor durumda kaldığını, çoğunun sezonun ortasında dükkânlarını kapattığını söyledi.