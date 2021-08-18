Vakalar arttı: Girit Adası'nda sokağa çıkma yasağı kararı
Yunanistan'ın en büyük adası ve önemli turizm merkezlerinden Girit Adası'nın 4 ilinden 3'ünde, yeni tip koronavirüs vaka sayılarındaki hızlı artış nedeniyle gece sokağa çıkma yasağı uygulaması getirildi.
Girit Adası'nda Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle gece sokağa çıkma yasağı başladı. Sağlık Bakanlığı yetkililerinin yaptığı açıklamaya göre, Resmo (Rethimno), Kandiye (İraklion) ve Hanya (Hania) illerinde son günlerde Covid-19 vakalarındaki artış nedeniyle ek tedbirler alınması kararlaştırıldı.
Bugünden başlayıp 25 Ağustos'a kadar uygulanacak yeni tedbirler kapsamında üç ilde 01.00-06.00 arasında sokağa çıkma, restoran ve barlarda ise 24 saat müzik yayını yasağı getirildi.
Bu arada yasaklara uymayanlara 200 bin avroya kadar para cezası kesileceği kaydedildi.
NELER YAŞANDI?
Yunanistan'da, daha önce de turizm sezonunun açılmasının etkisiyle vaka sayılarında önemli artış yaşanan Mikonos Adası'nda gece sokağa çıkma yasağı getirilmiş, restoran ve barlarda müzik yasaklanmıştı.
Kısıtlamalar nedeniyle işletme sahipleri ve turistlerin büyük şok yaşadığı Ada'da yüzlerce rezervasyon iptal edilmiş, yasaklardan etkilenen çok sayıda yabancı turist tatil yerlerinden ayrılmıştı.
Yunanistan Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, Yunanistan'da son 24 saatte 4 bin 206 Covid-19 vakası kaydedildi, 16 kişi hayatını kaybetti.
Yaklaşık 10,5 milyon nüfuslu ülkede salgının başından bu yana 543 bin 749 vaka, 13 bin 253 salgın kaynaklı ölüm kaydedildi.
Ülkede halkın yaklaşık yüzde 52'si iki doz aşılandı.
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