Vakalar patladı, kuyruklar uzadı

27 Kasım 2020 Cuma, 09:15

Türkiye’de yeniden artan yeni tip koronavirüs vakaları sonrası İzmir’de test yaptırmak isteyenler devlet hastanelerinin önünde sıraya girdi. Yurttaşlar koronavirüs olup olmadığını öğrenmek için saatlerce sosyal mesafeyi korumadan kuyrukta bekledi.

Özel hastanelerde test fiyatlarının pahalı olması yurttaşları isyan ettirdi. Devletin test için dahi vatandaşına çile çektirdiğini ifade eden İzmirliler, “Özel hastane 250-500 arasında test için para istiyor. Bir aileden iki kişi gitseniz, ay sonunu nasıl getirirsiniz. Neden bu kadar pahalı? Buradan da mı ticaret düşünülüyor?” diyerek, halk hastane kapılarında test kuyruğu beklerken, parası olan zenginler evlerinde ve özel hastanelerde test yaptırıyor” sözleriyle tepkilerini dile getirdi.

İZMİR'DE VAKALAR PATLADI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklama yaptı.

Koca, “İstanbul dahil bazı illerde düşüşler görüldü ancak erken yargıya varmak zor. İstanbul, Kocaeli, Bursa ve İzmir'de üçüncü zirve yaşanıyor. İzmir’de deprem sonrası sıkıntı yaşayacağımız bekliyorduk. Depremin iki hafta sonrası artış belirginleşti. Ciddi anlamda vakalar arttı. Yer yer bazı hastanelerde sorun yaşıyoruz” dedi.

Bakan Koca İzmir verileri için şunları söyledi: “İzmir, İstanbul, Bursa, Kocaeli üçüncü zirveyi yaşıyor. Sağlık çalışmaları seferberlik halinde. Filyasyon ekipleri ev ev dolaşıyor. İzmir’de, servis doluluk oranı yüzde 58.3, solunum cihazı doluluk oranı yüzde 58.3, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 76.6’ya ulaştı. Yaşanan deprem ardından 2 hafta sonra artış belirginleşti. Şu anda İzmir’de ciddi anlamda vakanın arttığını görüyoruz, yer yer bazı hastanelerde sorun yaşıyoruz.”

Koca, ayrıca Ege Bölgesi’nde İzmir’in yanı sıra Aydın, Muğla, Çanakkale ve Manisa’da artışlar olduğunu paylaştı.