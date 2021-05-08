Vakıfbank Milena Rasic ile yollarını ayırdı
Vakıfbank Spor Kulübü, 2014-2015 sezonundan bu yana formasını giyen Sırp voleybolcu Milena Rasic ile yollarını ayırdıklarını duyurdu.
Sultanlar Ligi’ni birinci sırada tamamlayan Vakıfbank Kadın Voleybol Takımı, yedi sezondur formasını giyen hücum oyuncusu Milena Rasic ile yollarını ayırdıklarını açıkladı.
Vakıfbank Spor Kulübü, deneyimli oyuncusuna resmî sitesinden yaptığı şu açıklamayla veda etti:
“2014-2015 sezonundan bu yana sarı siyahlı formayla görmeye alıştığımız Rasic, yedi sezon boyunca gösterdiği performans ve lider karakteriyle sadece takım arkadaşları ve VakıfBank taraftarının değil, tüm voleybol severlerin gönlünü kazandı. Sırp oyuncu, VakıfBank formasıyla ürettiği 2 bin 323 sayı ile kulübümüzün başarılarında önemli oynadı.
Milena Rasic, takımımızın iki FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası şampiyonluğu, iki CEV Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu, dört Sultanlar Ligi şampiyonluğu, iki Kupa Voley şampiyonluğu ve iki Şampiyonlar Kupası şampiyonluğunda kupaları müzemize taşıyan kahramanlardan biriydi.
Başarılı performansını özveri ve çalışma ahlakıyla birleştiren Milena’ya, Kulübümüze yaptığı hizmetler için teşekkür ediyoruz. Yolun açık olsun Mile!”
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