Valentin Rosier'den Beşiktaş taraftarına teşekkür
Beşiktaş'ın kadrosuna kattığını açıkladığı Valentin Rosier, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla, siyah-beyazlı taraftarlara teşekkür etti.
Geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen ve gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Valentin Rosier, siyah-beyazlı ekip ile yeniden anlaşmaya varmıştı. Dün akşam saatlerinde İstanbul'a gelen Fransız sağ beki, havalimanında yüzlerce Beşiktaş taraftarı karşılamıştı. Gün içinde resmi sözleşmeye imza atan Rosier, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla siyah-beyazlı taraftarlara teşekkür etti.
Havalimanındaki karşılama için Beşiktaş taraftarlarına teşekkür eden Rosier, "Havalimanındaki sıcak karşılamanız ve tüm mesajlarınız için teşekkür ederim. Sizinle olmaktan dolayı çok mutluyum. Umarım geçen sezonki gibi harika bir sezon geçiririz" ifadelerini kullandı
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