Vali açıkladı: Mezarlık ziyareti 3 günlüğüne yasaklandı
Covid-19 pandemisi kapsamında gerçekleştirilen sağlık değerlendirme toplantısı sonrası açıklama yapan Gaziantep Valisi Davut Gül, "Salgın hastalıktan dolayı Gaziantep’te Perşembe-Cuma-Cumartesi mezarlık ziyareti yasaklanmıştır" dedi.
Koronavirüs salgını kapsamında Gaziantep Valisi Davut Gül başkanlığında sağlık değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.
Toplantıya ilgili valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda “Kıymetli hemşehrilerimiz kurallara uymadığımız müddetçe tehlikeden uzaklaşmamız mümkün değil” denildi.
VALİ YENİ KARARLARI DUYURDU
Gaziantep Valisi Gül de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada salgın hastalıktan dolayı kentte perşembe, cuma ve cumartesi günleri mezarlık ziyaretlerinin yasaklandığını belirtti.
Vali Gül, paylaşımının devamında şu ifadeleri kullandı:
"Düğünler azami 2 saatle sınırlandırılmış olup ayrıca kına, çeyiz, vb. törenler yapılmayacaktır. Düğün salonlarının kameralarından da kurallara uyulup uyulmadığı denetlenecektir."
Video Haberler
- Üzerine çıktığı aracı, ayaklarıyla kullandı
- Mansur Yavaş'ın 'afiyet ver' kampanyasına rekor destek
- Kadınların İstanbul Sözleşmesi etkinliğine müdahale
- İmamoğlu'ndan çağrı: İtiraz etmeye davet ediyorum
- Asılı halde gören yurttaşlar hemen ekiplere haber verdi
- Vahşetin görüntüleri ortaya çıktı
- Melek Mosso, Cumartesi Anneleri için söyledi
- Yavru boz ayı kaçtı, köpek kovaladı
- Koronavirüse rağmen yat partisi kamerada
- Bu adam ve bu adam gibiler benim bir şeyim olamaz