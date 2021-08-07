Vali duyurdu: İstanbul'da aşılamada son durum

07 Ağustos 2021 Cumartesi, 18:00

Bakanlık verilerine göre, Türkiye'de Covid-19'la mücadele kapsamında uygulanan birinci doz aşı sayısı 41 milyon 601 bin 929'a, ikinci doz aşı miktarı ise 28 milyon 498 bin 869 oldu. Üçüncü doz aşı uygulan kişi sayısı 5 milyon 453 bin 334'e ulaştı. Toplam aşı miktarı 75 milyon 554 bin 132 olarak kayıtlara geçti.

İstanbul'daki aşı çalışmalarına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, ''İstanbul'da 6 Ağustos itibarıyla 1.doz: 7 milyon 757 bin 373, 2.doz: 5 milyon 222 bin 057, 3.doz: 772 bin 315. Toplam 13 milyon 751 bin 745 doz aşı yapıldı. 39 ilçemizden 5'i mavi, 23'ü sarı, 11'i turuncu. Mavi kategori için 930 bin 575 hemşehrimiz kaldı. İstanbul'umuza mavi yakışır" ifadelerine yer verdi.

TÜRKİYE'NİN AŞI TEDARİĞİ

Çin'den gelen Sinovac aşılarında yaşanan tedarik sorununun ardından Sağlık Bakanlığı, Pfizer/BioNTech'le yeni alım anlaşması yaptı.

Pfizer ve BioNTech'ten yapılan açıklamada, daha önce yapılan anlaşmayla kararlaştırılan 30 milyon dozun üzerine Türkiye’ye 30 milyon dozu opsiyonlu olmak üzere 90 milyon doz ilave aşı tedarik edileceği belirtildi.

Açıklamada, toplamda 120 milyon doz aşının, 2021’de dağıtılmasının beklendiği kaydedildi.