Vali uyardı: "Vaka sayıları kaldırılamaz noktaya ilerliyor"
Samsun Valisi Zülkif Dağlı, “İl merkezimizde ve bazı ilçelerimizde vaka yükü, artık kaldırılamaz bir noktaya doğru adım adım ilerliyor” açıklamasında bulundu.
Samsun Valisi Zülkif Dağlı, koronavirüs (Covid-19) salgınında kentteki bilançonun ağırlaştığını açıkladı. Dağlı, “İl olarak koronavirüs yayılımı anlamında oldukça kritik günlerden geçiyoruz. Bu nedenle işimizi, gücümüzü, tüm mesaimizi koronavirüsle mücadeleye ayırdık. Eğer bunu başaramazsak ilimizde daha sıkıntılı tabloların ortaya çıkması maalesef kaçınılmaz” ifadelerini kullandı.
“TABLO ENDİŞE VERİCİ”
Kentteki tablonun herkesi endişelendirdiğini aktaran Dağlı, şöyle devam etti:
“Anlık olarak ilimizdeki durumu takip ediyoruz. Artan vaka sayısı karşısında alınması gereken sağlık önlemleri ve planlamalar konusunda Sağlık İl Müdürlüğümüzle sürekli irtibat halindeyiz. Ancak görünen o ki, il merkezimizde ve bazı ilçelerimizde vaka yükü, artık kaldırılamaz bir noktaya doğru adım adım ilerliyor. Bu tablonun ortaya çıkmaması için ilk etapta bu bölgelerdeki hastanelerimizde yoğun bakım yatak sayılarımızı artırdık ve artırmaya devam ediyoruz.”
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