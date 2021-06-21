Vali Yerlikaya: İstanbul'da 7 milyon 590 bin 610 doz aşı yapıldı

21 Haziran 2021 Pazartesi, 15:05

Yeni tip koronavirüsle (Covis-19) mücadele kapsamında aşılama çalışmaları tüm dünyada ve Türkiye'de sürüyor.

Son olarak İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile İstanbul'da aşılama oranlarını açıkladı.

Vali Yerlikaya'nın paylaşımında, "İstanbul'umuzda aşı seferberliğimiz sürüyor. 20 Haziran itibariyle, 1. doz: 5.235.899, 2. doz: 2.354.711, Toplamda 7.590.610 doz aşı yapıldı. 30 yaş üstü ve istisnai grupta bulunanlarla birlikte hedef nüfusumuz 10.245.006. %51'e ulaştık" ifadelerini kullandı.