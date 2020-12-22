Vali Yerlikaya'dan "zirve noktası" açıklaması

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "İkinci dalganın zirve noktasını geride bıraktık" dedi.

AA
22 Aralık 2020 Salı, 11:12
Vali Yerlikaya'dan
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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Covid-19 salgını ikinci dalgasının zirve noktasını geride bıraktık. Hastanede yatan sayısı yüzde 40 oranında, yoğun bakımda yatan sayısı yüzde 25 oranında azaldı" dedi.


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