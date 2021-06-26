Validebağ'da rant projesi devam ediyor
Validebağ Korusu’na ilişkin verilen yürütmeyi durdurma kararlarına rağmen “Bakım ve Rehabilitasyon Projesi”ne karşı nöbet devam ediyor.
İstanbul’un Üsküdar İlçesi'nde bulunan ve 1. derece doğal ve tarihi SİT alanı olan Validebağ Korusu’nun Millet Bahçesi yapılmasının önünü açacak projede yürütmeyi durdurma kararları verildi ancak Üsküdar Belediyesi'nin ihalesini yaptığı “Bakım ve Rehabilitasyon Projesi” hala devam ediyor.
Validebağ Savunması ve Validebağ Gönüllüleri proje iptal edilene kadar korudaki nöbetlerine devam etme kararı aldı. Bugün sabah erken saaatlerde koruya gelen yurttaşlara CHP Rize İl Başkanı Saltuk Deniz de destek ziyaretinde bulundu.
'RANT PROJELERİ DEVAM ETMEKTEDİR'
Dün Validebağ Savunması'ndan yapılan açıklamada, yürütmeyi durdurma kararının Üsküdar Belediyesi'nin mevcut “Validebağ Korusu Düzenleme ve Rehabilitasyon Projesi” ile ilgili olduğu yanlış algısına yol açtığı belirtilerek, “Yürütmeyi durdurma kararı, Validebağ Korusu ve çeperindeki 75. Yıl Parkı ile Marmara Üniversitesi mülkiyetindeki yeşil alanları kapsayan Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı için alınmıştır. Bu olumlu karara rağmen Validebağlılar Koru’da nöbete hala devam etmekteler. Çünkü iktidarın Koru üzerindeki rant projeleri devam etmektedir” denildi.
Açıklamanın sonunda ise, “Koru’yu korumanın yolu ivedilikle koru ekosistemi içerisinde var olan farklı türler üzerinde uzman olan orman mühendisleri, botanikçiler, yaban hayat uzmanları gibi farklı disiplinlerden bilim insanları ile yaşam alanı savunucusu yurttaşların, ilgili sivil toplum kuruluşlarının demokratik bir modelde katılımıyla hazırlanacak yeni bir KANİP’dir” ifadelerine yer verildi.
Bugün saat 15.30'da korudaki Abdülaziz Av Köşkü önünde bir basın açıklaması düzenlenerek sürece ilişkin bilgi verilecek.
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