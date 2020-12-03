Valilik açıkladı: Ankara'da mesai saatleri düzenlemesi

03 Aralık 2020 Perşembe, 20:52

Ankara Valiliği'nin sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, “Vali Vasip Şahin başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulumuz, gelen talepleri de dikkate alarak ilimizde faaliyet gösteren OSB, Küçük Sanayi Siteleri ve Sanayi Kuruluşları’nın mesai saatlerini 08.00-18.00 olarak belirledi” denildi.