Valilik açıkladı: Ankara'da mesai saatleri düzenlemesi

Ankara Valisi Vasip Şahin başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, OSB, Küçük Sanayi Siteleri ve Sanayi Kuruluşları'nın mesai saatlerini 08.00-18.00 olarak belirledi.

cumhuriyet.com.tr
03 Aralık 2020 Perşembe, 20:52
Valilik açıkladı: Ankara'da mesai saatleri düzenlemesi
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Ankara Valiliği'nin sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, “Vali Vasip Şahin başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulumuz, gelen talepleri de dikkate alarak ilimizde faaliyet gösteren OSB, Küçük Sanayi Siteleri ve Sanayi Kuruluşları’nın mesai saatlerini 08.00-18.00 olarak belirledi” denildi.


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